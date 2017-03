De 24 knapste foto's uit Milaan-Sanremo, geselecteerd door de beste wielerfotograaf uit peloton

Door: redactie

Michal Kwiatkowski valt na afloop in de armen van zijn vriendin. © TDW.

Tim De Waele is de beste wielerfotograaf in het peloton. Hij leeft al bijna twintig jaar tussen de renners en de actie speelt zich af onder zijn neus: de Gentenaar zit meer dan 250 dagen per jaar op de moto en reist voor de koers de hele wereld rond. Dit voorjaar maakt hij na elke wedstrijd een eigenzinnige selectie van de mooiste en meest verrassende beelden. Bekijk hieronder de beste beelden uit Milaan-Sanremo.

"Toch maar beter even achteruit kijken", denkt Peter Sagan op de Poggio. © TDW. © TDW.

Sanitaire stop bij de mannen van Team Sky. Michal Kwiatkowski moet even plassen. © TDW.

Het peloton passeert een cruiseschip in Savona. © TDW.

Het zuiders temperament van de Italianen komt boven op de Capo Berta. © TDW.

Peter Sagan, Michal Kwiatkowski en Julian Alaphilippe in actie tijdens de laatste meters. © TDW.

Het trio trekt de sprint aan. In de achtergrond kijkt het peloton toe. © TDW.

Duw- en trekwerk na de meet. © TDW.

Materiaalproblemen bij Eugenio Alafaci en Fabio Felline. © TDW.

Winnaar Michal Kwiatkowski wordt meteen na de meet overstelpt door (pers)fotografen. © TDW.

De kleurrijke start van Milaan-Sanremo. © TDW.

Michal Kwiatkowski met de knipoog. © TDW.

Nul kilometer. Nog 291 te gaan. © TDW.

Krachtvoer voor de mannen van AG2R. © TDW.

Geen succes voor Greg Van Avermaet in Milaan-Sanremo. © TDW.

Het peloton trekt door het pittoreske Rossiglione, deelgemeente van Genua. © TDW.

Ook van de Middellandse zee konden de renners genieten tijdens Milaan-Sanremo. © TDW.

De Italiaanse vlag kon uiteraard niet ontbreken. © TDW.

Om het met de woorden van Callboy Smos te zeggen: "Voorzichtig op de baan, hé!" © TDW.