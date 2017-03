Tim Wellens speelt kaarten al uit op Cipressa: "Geen zin om te wachten tot Poggio"

Bart Audoore

18/03/17 - 20u19

© TDW.

Achttiende en beste Belg. Plus: de eerste niet-sprinter in de achtervolgende groep. Tim Wellens (25) werd er niet warm van. "Ik had goeie benen, maar had nooit de indruk dat ik kon winnen."

"Hier ben ik niet tevreden mee." Tim Wellens was eerlijk. De prijs voor beste Belg, vond hij weinig waard. De Limburger had nochtans zijn kaarten uitgespeeld, maar die bleken niet goed genoeg. "Ik wist op voorhand dat ik niet moest wachten tot de Poggio om iets te proberen. En dus heb ik geprobeerd om de koers open te breken op de Cipressa. Maar het tempo lag er te hoog, het was te moeilijk om een gat te maken."



Maar de intentie en het plan waren wel juist, vond de renner van Lotto-Soudal. "Ik denk niet dat iemand van onze ploeg in staat is om mee te gaan met die drie die zijn weggereden op de Poggio. Zij behoren tot een andere categorie, dus wachten had geen zin. We moesten anticiperen. We hebben gedaan wat moest. Ik had goeie benen, maar had nooit de indruk dat ik kon winnen."



Of hij de koers op een dag in de toekomst misschien wel kan winnen, kon hij niet zeggen. "Het is de bedoeling om hier elk jaar een stap vooruit te zetten. Wie weet kan ik ooit mee met die kerels. Misschien moet ik nog een paar jaar afwachten." Wellens keert met lege handen terug uit Italië, maar is tevreden over zijn campagne. "De Strade Bianche (waar hij derde werd, red.) was heel goed, de Tirreno was iets minder en Sanremo was oké. Ik denk dat de vorm goed zit. Ik rijd straks nog de Ronde van het Baskenland en dan moet ik klaar zijn voor de Waalse klassiekers."