Sagan laat zich in meesterlijke sprint ringeloren door Kwiatkowski, geen Belg te bespeuren in top-15

Door: redactie

18/03/17 - 17u18

© kos.

Milaan-Sanremo Michal Kwiatkowski heeft met Milaan-Sanremo de eerste echte klassieker van het wielerseizoen gewonnen. De Pool mocht op de mythische Via Roma zijn armen in de lucht steken. De koers brak helemaal open op zo'n 25 kilometer van de streep en een aanval van wereldkampioen Peter Sagan op de Poggio zorgde voor dé schifting. Enkel Michal Kwiatkowski en Julian Alaphilippe konden 'Peter de Grote' volgen en het trio sprintte ook voor de zege. De Pool trok ietwat verrassend aan het langste eind. En de Belgen? Die waren in geen velden of wegen te bespeuren toen puntje bij paaltje kwam. Tim Wellens is uiteindelijk onze beste landgenoot op een 18de plaats.

Hij had een afspraak met de geschiedenis, maar hij heeft ze gemist. Peter Sagan kon vandaag de eerste wereldkampioen worden die Milaan-Sanremo wint sinds de Italiaan Giuseppe Saronni in 1983. Ook vorig jaar greep 'Peter de Grote' in zijn regenboogtrui al naast de bloemen op de Via Roma. Het zal voor volgend jaar zijn die eerste triomf in 'La Primavera'. Uitstel is geen afstel, maar toch maar beter niet te veel kansen laten schieten.



Tom Boonen weet immmers wat het is om er een paar keer net naast te grijpen en uiteindelijk nooit op het hoogste schavotje te belanden. Was Sagan te zegezeker of net heel erg onzeker? Feit is dat de Slowaak van BORA de sprint van héél ver inzette, spelend op de verrassing en de macht. Kwiatkowski liet zich echter niet kisten en jumpte er op spectaculaire wijze over. Dat beide kemphanen overeind bleven na hun zenuwslopende robbertje mag een half mirakel heten.



Met drie snelden ze na de Poggio uiteindelijk richting die mythische finish in Samremo, met naast Sagan en Kwiatkowski ook nog Julian Alaphilippe. Quick-Step had zijn ijzer in het vuur na knap voorbereidend werk van Tom Boonen en Philippe Gilbert. Maar het afmaken, lukte uiteindelijk niet. De kroonprins van de Fransen kan zich echter optrekken aan het feit dat hij een van de weinigen was die kon reageren na die fameuze explosie van een oppermachtige Sagan op ruim 6 kilometer van de streep. Ze voelden het allemaal kraken. Greg Van Avermaet probeerde de meubelen nog te redden, maar ze botsten stuk voor stuk op hun limieten.



Wat was het trouwens lang wachten op vuurwerk in de finale. De Cipressa leverde wel wat schermutselingen op met Tim Wellens die zijn kans waagde en in de afzink zagen ook Gallopin en Gilbert hun kans schoon om het flink uitgedunde peloton te verschalken. Zonder succes, het was reikhalzend en vol spanning wachten op die ene exploot en die kwam er dus van Peter Sagan. Nu al voor de vijfde keer in zijn nog steeds jonge carrière in de top-5.



Groot feestvarken Michal Kwiatkowski van zijn kant mag al terugblikken op een schitterende voorjaar. De Strade Bianche naar zijn hand gezet en nu ook nog eens Milaan-Sanremo gewonnen. Het blijft een wispelturig mannetje, maar wel eentje met immense kwaliteiten. 'The sky is the limit' en dan zit je natuurlijk goed bij Team Sky. Pas in de absolute slotfase wakker geworden om de koers in handen te nemen. Een tactiek die geloond heeft en de winnaar heeft altijd gelijk, nietwaar?