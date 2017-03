Gaviria gehavend aan start Milaan-Sanremo na val op training: "Zou jammer zijn als tuimelperte zijn kansen fnuikt"

Joeri De Knop & Yari Pinnewaert

17/03/17 - 19u55 Bron: Twitter, eigen berichtgeving

Unfortunately, @FndoGaviria crashed yesterday during training, but despite pain in his right wrist, he will start tomorrow's #MSR. pic.twitter.com/fUCAVNVxhM — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) March 17, 2017

De voorbereiding van Quick-Step Cycling voor Milaan-Sanremo is niet bepaald vlekkeloos verlopen. Fernando Gaviria, de Colombiaan die morgen kopman is in de ploeg van Patrick Lefevere, kwam gisteren immers ten val op training, zo meldt de ploeg via Twitter. Hij ondervindt hinder in de rechterpols, maar 'La Primavera' komt niet in het gedrang.



"Na de Tirreno waren op ministage in Reggio Emilia en daar is Fernando tijdens een trainingsrit overkop gegaan", zo licht ploegleider Wilfried Peeters toe. "Hij was een sprintje aan het trekken op een plaats waar wegenwerken plaatsvonden en hij is tegen de ballustrade gegaan. Zijn tand zat door zijn lip en zijn neus was geschaafd, waarna we met hem naar het ziekenhuis zijn gegaan. Hij heeft pijn aan de pols, maar uit de foto's bleek dat hij niks heeft gebroken. Hij start, maar het scenario is dus niet ideaal." Lees ook

