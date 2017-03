Voormalig Sky-renner bekent gebruik naalden: "Voor vitaminecocktails"

Door: redactie

De Britse wielrenner Josh Edmondson heeft in een interview met de BBC verklaard dat hij zich in zijn periode bij Team Sky geïnjecteerd heeft met vitaminecocktails. Die zijn op zich niet verboden, maar het gebruik van injectienaalden is door de internationale wielrenunie UCI wél verboden sinds 2011.

Volgens Edmondson was de druk om geselecteerd te worden voor een koers bij hem zo groot geworden, waardoor hij zich een maand lang "twee tot drie keer per week'' een injectie toediende.



Daarnaast verklaarde Edmondson, die in 2013 en 2014 voor Sky reed, ook dat hij af te rekenen had met een serieuze depressie na overmatig gebruik van de pijnstiller 'tramadol'. De leiding van de Britse wielerploeg, die de afgelopen tijd te maken heeft met verdachtmakingen wat betreft doping, zegt dat er inderdaad vitamines en naalden waren aangetroffen door een collega en huisgenoot in de woning in Nice van de nu 24-jarige renner. Toen hij daarmee werd geconfronteerd, ontkende Edmondson destijds echter dat hij ze gebruikt had. Dat laatste weerlegt Edmondson nu. Volgens hem is het verhaal "onder de mat geveegd".



Volgens Team Sky is de pijnstiller tramadol Edmondson verstrekt door een koersdokter tijdens de Ronde van Groot-Brittannië van 2013 en niet door de teamarts zelf. De injecties vonden plaats in 2014. "Ik stond onder grote druk, niet alleen van de ploeg maar ook van mezelf. Ik wilde een nieuw contract afdwingen en vond ook dat ik iets moest terugdoen voor de kansen die ze me geboden hadden'', vertelde Edmondson bij de BBC. "Ik gebruikte de vitamine-injecties vooral als ik wilde afvallen. Vooral carnitine was zeer effectief. Maar ik wist ook dat het gevaarlijk was, wat ik deed.''