Van doelman tot 'Gouden Greg': het voetbalverleden van Greg Van Avermaet

Door: Bart Audoore

16/03/17 - 12u29

Greg Van Avermaet in actie tijdens een galamatch © photo news.

Straks wint hij zijn eerste echte klassieker, ja toch? Greg Van Avermaet (31) is al jaren de grote Belgische wielerhoop, maar voor hetzelfde geld was hij zich nu aan het voorbereiden op de play-offs. Als tiener leek de Oost-Vlaming voorbestemd om doelman te worden. Rewind naar de jaren 90.

"Voetbal was mijn eerste grote liefde", zegt Van Avermaet. Kleine Greg leerde sjotten bij VK Hamme, waar hij op zijn vijfde een aansluitingskaart tekende. Hij was eerst veldspeler, maar toen hij op zijn elfde in doel ging staan, ging het plots snel. Amper een jaar later kwam het grote Beveren aankloppen en verhuisde Van Avermaet naar een eersteklasser. Voetbal was tot dat moment puur plezier geweest: zijn belangrijkste, maar niet zijn enige hobby, want Van Avermaet was dol op sport in het algemeen. Hij was ook lid van een kaatsclub en een atletiekclub - hij deed vooral veldlopen. Op school, Mariagaard in Wetteren, koos hij ook voor een opleiding sport. "Daar deed ik onder andere aan toestelturnen", vertelt hij. "In de weinig vrije tijd die overbleef, fietste ik af en toe."



Zijn oud-ploegmaats beweren vandaag nog altijd dat Van Avermaet als keeper toen de beste conditie van de hele ploeg had.



