Blessure aan ribben spelen Sep Vanmarck parten: "Ik zal nog een tijdje pijn lijden"

16/03/17 - 09u31 Bron: Belga

Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) is met een opdracht huiswaarts gekeerd na zijn bezoek bij kinesist Lieven Maesschalck wegens een blessure aan de ribben. "Ik moet dagelijks oefeningen doen. Ik zal nog een tijdje pijn lijden, maar ik mag trainen en koersen."

Vanmarcke kwam ten val in de Strade Bianche en klaagde over pijn aan de ribben. Hij nam deel aan Tirreno-Adriatico, maar voelde zich naar eigen zeggen nooit goed en had veel last om te ademen tijdens de koers, vooral als het bergop ging. Toch reed hij de wedstrijd uit op wilskracht.



De blessure is een tegenvaller voor de renner die wil schitteren in de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Weliswaar rijdt hij geen Milaan-Sanremo, vanaf volgende week, met Dwars door Vlaanderen, wilde hij zich tonen en resultaat rijden. "Lieven heeft geen wonderen verricht", vertelde Vanmarcke na zijn bezoek. "Ik heb een behandeling gekregen en een reeks oefeningen gedaan die ik nu elke dag moet doen."



De ribben zijn gekneusd, wellicht is er ook sprake van een scheurtje in de tussenribspier. "Ik moet die oefeningen doen om de ribben en tussenribspieren opnieuw te laten functioneren. De pijn zal nog een tijdje blijven, maar ik kan geen extra schade oplopen of het erger maken door te koersen." Trainen mag dus, alleen zal het nog een tijdje, zo'n maand, duren vooraleer die pijn verdwenen is. "Mijn lichaam zegt me zelf wat kan en niet kan, ik bekijk het dag per dag en hoop dat het elke dag een beetje beter gaat."