Koen Wauters volgt Tom Boonen jaar lang van héél dichtbij: "Wij gaan samen nog pinten drinken"

SABINE VERMEIREN

15/03/17 - 05u00

© Tom Boonen: My Ride, My Fight, M.

In de aanloop naar de allerlaatste Parijs-Roubaix van Tom Boonen pakt VTM binnenkort uit met een opmerkelijke reeks. De maker: Koen Wauters. Meer dan een jaar zat die in het wiel van Vlaanderens meest heroïsche flandrien. Eerst als interviewer, gaandeweg als vriend. "Schrijf op: ik heb grote bewondering voor Tom. Voor de man, de sporter én de mens."

© Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life.

Het zijn twee iconen bijeen. De ene in de muziek, de andere in de sport. Alletwee als jonge snaak voor de leeuwen gegooid, alletwee de leerschool van de spotlights doorgemoeten, alletwee de blutsen en builen opgelopen die daarbij horen. Maar ook: alletwee ijzersterk geworden in hun vak en alletwee een curriculum bijeengespaard waar je - fan of niet - onmogelijk rond kan.



Wat het geeft als je het ene icoon een documentaire over het andere laat maken, ziet u vanaf maandag 27 maart op VTM. De reeks werd genoemd naar de tattoo op Boonens borst: 'My Ride, My Fight, My Life'. Drie weken lang - tot 's maandags na die laatste Parijs-Roubaix - zendt de zender een uniek portret uit van de man uit Mol die binnenkort de wielergeschiedenis ingaat als de grootste flandrien van z'n tijd. Koen Wauters volgde Boonen meer dan een jaar lang, zowel bij hem thuis als op wedstrijden. De reeks toont 'Tornado Tom' als renner, maar ook als papa, als zoon en als partner van Lore. En naarmate de reeks vordert: ook steeds meer als vriend van Koen.



Zwanenzang

De reeks stopt met de zwanenzang van Boonen: de allerlaatste keer over de kasseien van Roubaix dokkeren. Voor Koen Wauters zal het werk er dan opzitten, maar hun band zal niet plots verdwijnen. "Ik zie ons nauw contact houden. Barbecueën in de zomer. Elkaar eens bellen. En pinten pakken. Tegen dan mág het."



