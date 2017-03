Dramatische resultaten, verhalen over slechte fietsen en gespannen sfeer: ploeg Nick Nuyens draait vierkant

Bart Fieremans

15/03/17 - 06u00

Nick Nuyens. © Patrick Hattori.

Je zal maar Nick Nuyens (36) heten. Dan heb je met veel trots je nieuwe wielerteam Veranda's Willems-Crelan gepresenteerd, maar zijn de resultaten waardeloos. Als we de verhalen mogen geloven is het fiasco compleet: het materiaal zou niet deugen, de sfeer zou om te snijden zijn en de renners zouden zelfs dreigen met een opstand.

Nick, wat scheelt er precies?

"Dat is een moeilijke vraag. Als ik het wist, zou ik het zeggen. Dan was het ook al lang opgelost."



De resultaten zijn bedroevend. Jullie halen nauwelijks de top vijftig en het regent opgaves: slechts drie finishers in de Omloop, twee in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Ruta del Sol, eentje in Dwars door West-Vlaanderen en geen enkele in de GP Samyn. Dat is toch niet normaal?

"We zijn nog op zoek naar ons beste niveau, dat is duidelijk. Natuurlijk zijn we hier niet blij mee, maar wat wil je dat ik zeg? Het frustreert me ook. We hebben goed getraind, we hebben goed gewerkt en we hebben topmateriaal. Waaraan ligt het dan?" Wij horen van alles. De fiets van Felt zou niet competitief zijn. "Dat klopt niet. Was het maar zo simpel. Als je een platte band hebt, dan vervang je die en klaar is Kees. Maar ons probleem is niet zo zichtbaar."



Jullie renners zijn van continentaal naar procontinentaal gegaan, dus dat betekent dat het bloedpaspoort is ingevoerd en dat de controles strenger zijn. Een stoute gedachte, maar kan daar een verklaring zitten?

"Zo stout is dat niet. Ik heb die opmerking nog al gehoord. Het was een van de eerste dingen die ik in mijn bak kreeg. Dat is helaas de schaduw die over de koers blijft hangen. Het is het 'klote' dat de geloofwaardigheid zo makkelijk in twijfel wordt getrokken. Iemand die rap rijdt, is snel verdacht. Spijtig."



