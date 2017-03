Quintana tankt vertrouwen, maar heeft Roger De Vlaeminck nog niet in zicht

Bewerkt door:

14/03/17 - 19u45 Bron: Belga Bewerkt door: Hans Op de Beeck 14/03/17 - 19u45 Bron: Belga

© TDW.

Nadat hij in februari de Ronde van Valencia (2.1.) won, heeft Nairo Quintana - voor de tweede keer in zijn carrière - ook de eindzege beet in Tirreno-Adriatico (WorldTour). "Dit is een prestigieuze overwinning en vooral ook een positief signaal dat mijn conditie goed is. Dit toont aan dat ik op de goede weg ben voor mijn latere doelen dit seizoen: de Giro en de Tour", verklaarde de Colombiaan dinsdag.

Voor Quintana is het (na 2015) zijn tweede eindzege in de Tirreno-Adriatico. Zoals bekend is Roger De Vlaeminck recordhouder met zes eindzeges (van 1972 tot 1977). De Colombiaan komt nu op gelijke hoogte met Giuseppe Saronni (1978, 1982), Francesco Moser (1980, 1981), Rolf Sørensen (1987, 1992), Tony Rominger (1989, 1990) en Vincenzo Nibali (2012, 2013). "Een mooie, prestigieuze zege en een deugddoende overwinning ook voor de ploeg die zo hard voor me heeft gewerkt", besloot Quintana. © TDW.