Lotto Soudal met Jasper De Buyst als troef naar Nokere Koerse

Lander Verhoeven

14/03/17 - 17u13 Bron: Belga

Jasper De Buyst © photo news.

Met Kris Boeckmans heeft Lotto Soudal morgen in de 72e editie van Nokere Koerse de winnaar van 2015 in de rangen. Het team zal echter vooral Jasper De Buyst als troef uitspelen.

"Ik kijk naar morgen uit. Al het hele seizoen heb ik goede benen", aldus De Buyst. "Zaterdag in de Ronde van Drenthe verkeek het peloton zich op een vlucht met twee. Ik won de groepssprint, maar het was voor de derde plaats. In Nokere ga ik voor het hoogst haalbare. Ik greep al een paar keer naast de hoofdvogel en wil daar snel verandering in brengen. Ik rijd deze wedstrijd heel graag. Hij is zo speciaal omdat het aankomst is op Nokereberg, een helling in kasseien. Die omstandigheden zijn ideaal voor mij. Daar heb ik meer kans dan in een pure massasprint."



Bij Lotto Soudal zijn ze alvast van plan zijn kaart te trekken. "Zijn derde plaats van afgelopen weekend laat veel verhopen", verduidelijkt sportdirecteur Frederik Willems. "Op het einde van die wedstrijd hadden wij door allerlei omstandigheden niet voldoende renners meer in steun van De Buyst. We kenden in Nederland enorm veel pech door lekke banden op het slechtste moment in de wedstrijd. Morgen proberen wij het opnieuw met Jasper. Kris Boeckmans is stilaan zijn goede vorm aan het terugvinden en bouwt stelselmatig de conditie op."