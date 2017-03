Sprintbom Gaviria neemt Peter Sagan te grazen in bloedstollende sprint en lijkt klaar voor Milaan-Sanremo

Door: Glenn Bogaert

13/03/17 - 16u32

© RV.

Tirreno Als de zesde etappe van de Tirreno als generale repetitie mocht worden beschouwd voor Milaan-Sanremo van zaterdag dan mogen Fernando Gaviria en Peter Sagan op beide oren slapen. Het Colombiaanse sprinttalent van Quick-Step Floors en de alweer met de pedalen spelende wereldkampioen vochten vandaag een verbeten sprintrobbertje uit in Civitanova Marche en het was de razendsnelle ploegmakker van Tom Boonen die héél nipt aan het langste eind trok. Schrijf maar op dat die twee kemphanen straks ook de te kloppen mannen zullen zijn in 'La Primavera'. Jasper Stuyven (3de) en Jens Debusschere (5de) zorgden dan weer voor Belgische ereplaatsen.

"BAM, ritzege nummer 16 van het seizoen!" Patrick Lefevere is op Twitter bijna even (vinger)vlug als zijn goudhaantje Gaviria beensnel is op de fiets. De 22-jarige Colombiaan mag dan nog wel piepjong zijn, hij heeft toch al een en ander op zijn conto staan. Een ritzege in de Tirreno bijvoorbeeld, vorig jaar geboekt in Montalto di Castro. Dan mocht hij dit jaar niet achterblijven. Kwestie van zijn kandidatuur als topfavoriet voor Milaan-Sanremo nog wat kracht bij te zetten. Gaviria lijkt gemaakt voor Milaan-Sanremo, de eerste grote klassieker van het seizoen. Alleen stond hij de voorbije week volledig in de schaduw van Peter Sagan. Tja, wie niet eigenlijk? Geduld is echter een schone deugd, ook in de koers.



Want zie, zelfs de Slowaakse klepper is te kloppen en niet in het minst in de sprint. Durft Sagan het zaterdag aan om met de snelheidsduivel uit Zuid-Amerika naar de meet te gaan? Dat zou van veel lef en zelfvertrouwen getuigen. Net dat wat de man in de regenboogtrui te koop heeft. 'Fast Fernando' heeft alvast één groot voordeel: zijn ploeg is sterker dan die van Sagan. Quick-Step Floors was vandaag op de afspraak in die verraderlijk lastige laatste rit in lijn van de Tirreno 2017. Niki Terpstra en Matteo Trentin maakten de finale mee hard en rolden zo feestelijk de rode loper uit voor hun straffe sprinter. BORA-Hansgrohe lijkt de de zwakke plek van 'Peter de Grote'.



Dan staat Lotto Soudal er een pak beter voor met het oog op Milaan-Sanremo. Leuk treintje op de rails in de finale vandaag met de schoonbroers Jürgen Roelandts en Jens Debusschere die nog maar eens bewezen dat ze elkaar perfect aanvoelen. Alleen kon laatstgenoemde de klus niet klaren. Daarvoor waren de kanonnen van Gaviria en Sagan te fors geladen. Een ereplaats in Milaan-Sanremo lijkt het hoogst haalbare, maar daar is voor alle duidelijkheid niks mis mee. En wat te denken van die andere Belg Jasper Stuyven? Vandaag derde en zo fijntjes beste landgenoot. Toch ook maar een sterretje geven voor komend weekend. Tot slot nog een woordje over Nairo Quintana: die wint morgen zonder ongelukken de Tirreno. Een bonus van 50 tellen op Thibaut Pinot moet volstaan om de afsluitende tijdrit rustig af te werken.