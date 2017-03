Porte blijft leider WorldTour, Henao wipt over Van Avermaet naar tweede plaats

Marie Rutsaert

12/03/17 - 22u06 Bron: Belga

Richie Porte op het podium in Nice © belga.

De 32-jarige Australiër Richie Porte (BMC) heeft genoeg aan zijn elfde plaats in Parijs-Nice om leider in de WorldTour te blijven. De winnaar van de Tour Down Under heeft 205 punten voor op De Colombiaan Sergio Henao, die vandaag in Nice de eindzege op zak stak.