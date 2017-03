"Wij hebben een weddenschap lopen. Al wie deelneemt aan de Giro, scheert zijn hoofd kaal"

SG

12/03/17 - 11u08 Bron: De Zondag

© photo news.

Philippe Gilbert maakte afgelopen winter na vijf jaar BMC de overstap naar Quick.Step Floors. De 34-jarige Luikenaar wil op zijn 'oude dag' nog eens schitteren. In een openhartig interview met De Zondag vertelt Gilbert over zijn gezin, zijn ambities en zijn toekomst. "Als je succes wil hebben, moet je veel opofferen."

Al jaar en dag vertoeft Gilbert samen met zijn vrouw Patricia en zijn twee zoontjes Alan (6) en Alexandre (3) in Monaco. Niet eenvoudig voor een man die meer op de fiets zit dan thuis. "Dat is hard, ja. Je mist al eens belangrijke momenten. Een verjaardagsfeest. Of de eerste schooldag. Jij rijdt dan de Vuelta. Als je succes wil hebben, moet je veel opofferen. Maar dat is in elk vak zo, niet? Als je passie hebt in wat je doet, dan voel je dat gemis veel minder. En het besef dat dit maar tijdelijk is, helpt natuurlijk ook. Dit is niet voor de rest van mijn leven. Als ik thuis ben en tijd heb, wil ik er wel zijn voor hen. Ik ga al eens fietsen met mijn oudste zoon. Of hij talent heeft, kan ik nog niet zeggen. Maar hij heeft karakter. En dat is al de helft."



De beste jaren van Gilbert liggen al even achter hem. 2011 was een echt topjaar waarbij veelwinnaar 'Phil' bijna wekelijks triomfeerde. Het gevolg van zijn opvallend blond kapsel? "Neen. Dat was een weddenschap met mijn kapper. Als ik Belgisch kampioen zou worden, dan zou zij mijn haar blond verven. En het gebeurde. Diezelfde avond nog. Ik vond het wel leuk. Wij hebben nu een weddenschap lopen onder de Belgen in het team. Al wie deelneemt aan de Giro, scheert zijn hoofd kaal. Ik ga het zeker doen. Maar dat was niet mijn geheim. Ik was gewoon super dat jaar. En ik had het geluk dat Alejandro Valverde geschorst was. Onderschat dat niet. Die man is zo snel en zo slim. Die zit altijd in je wielen. Ik heb daar optimaal van geprofiteerd."