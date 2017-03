Franse hoop Alaphilippe zakt door het ijs in koninginnenrit Parijs-Nice, Porte (ritwinst) en Henao (geel) profiteren

Door: Glenn Bogaert

Niet alleen in de Tirreno, ook in Parijs-Nice een belangrijke afspraak met de koninginnenrit met aankomst op de Col de la Couillole. De Fransen hielden hun hart vast na het eerste momentje van zwakte van kroonprins Julian Alaphilippe gisteren en vandaag volgde niet geheel verrassend een mokerslag. Het raspaardje van Quick-Step zakte op de slotklim door het ijs en zo lag het geel voor het grijpen voor Sergio Henao. De ritzege die was vandaag voor Richie Porte. Eén aanval op 3 kilometer van de finish volstond om te zegevieren. Alberto Contador klauterde naar de tweede plaats. Nieuwe leider Henao van Team Sky moest Daniel Martin nog voor zich dulden. In het klassement is het drummen: het wordt morgen nog een thriller in Nice.

Niks meer te verliezen

En de Ronde van Frankrijk zal ook Richie Porte niet op z'n erelijst krijgen, maar vandaag heeft de Australische klassementsman van BMC wel zijn gram gehaald. Nochtans was deze Parijs-Nice voor hem al volledig om zeep toen hij in de tweede etappe naar Amilly, gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli, ruim 14 minuten verloor. Dan heb je alleen nog maar te winnen en niks meer te verliezen. Bevrijd van alle aspiraties en beslommeringen rond een eventuele eindzege veroverde de 32-jarige Tasmaniër de ruim 15 kilometer lange Col de la Couillole. Alberto Contador had geen verhaal tegen Porte en hetzelfde gold voor Sergio Henao en Daniel Martin.

Ook Yates krijgt klap

U hebt het al begrepen, er ontbreekt nog iemand in het rijtje: Simon Yates. Gisteren glansrijk winnaar op de muur van Fayence en dus was het uitkijken naar hoe het nog altijd maar 24-jarige Britse toptalent vandaag voor de dag zou komen. Net als zijn generatiegenoot Alaphilippe bleek de hindernis van de koninginnenrit te moeilijk om succesvol te nemen. 4'20" aan de broek, nog een flink stuk erger dus dan de 2'40" van de uit het geel geknalde poulain van Patrick Lefevere. De Fransen (en Britten) in zak en as. Het fiere volk zal nog wat langer moeten wachten op een opvolger voor Laurent Jalabert (1997).



Morgen volgt de slotrit van de 'Koers naar de Zon', een bergetappe over 115,5 kilometer met start en aankomst in Nice. De finish ligt dit jaar niet op de Promenade des Anglais, uit respect voor de 86 dodelijke slachtoffers bij de aanslag in juli vorig jaar, maar wel op de Quai des Etats-Unis. R.Porte:"J'aime tellement cette course. Elle représente beaucoup pour moi / I love so much this race, it means a lot to me." #ParisNice pic.twitter.com/SkXY3Torx9 — Paris-Nice (@ParisNice) Sat Mar 11 00:00:00 MET 2017 Nouveau leader @Sergio_henao87 / New leader @Sergio_henao87 #ParisNice pic.twitter.com/6RGr1LcDx5 — Paris-Nice (@ParisNice) Sat Mar 11 00:00:00 MET 2017

