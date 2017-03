Bondscoach Kevin De Weert op bezoek in Parijs-Nice en nu al bezig met EK en WK

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Bondscoach Kevin De Weert is momenteel in Parijs-Nice om een aantal ploegen te bezoeken. "Het kan nooit geen kwaad om met een aantal ploegen te spreken", aldus de bondscoach die vandaag de etappe zal volgen in de wagen van Lotto Soudal.

© photo news. De bondscoach arriveerde gisteravond in Nice en was aanwezig bij de start van de voorlaatste etappe. "Ik praat tijdens het jaar wel vaker met de ploegen, vlak voor het openingsweekend nog met enkele teams op hun service-course, maar het is ook interessant om hen in de koersen zelf eens te bezoeken, de renners ook aan het werk te zien. Vandaag rijd ik mee met Lotto Soudal in de ploegwagen, morgen was voorzien met Quick-Step Floors, maar nu ze de leiderstrui hebben met Julian Alaphilippe zal ik zondag wellicht de rit meevolgen met Dimension Data, de ploeg van Serge Pauwels."



De Weert gaf trouwens nog mee dat hij volgende maandag richting het Deense Herning trekt met Carlo Bomans om het parcours van het EK te verkennen. "We weten momenteel dat het vlak is", zei hij, "meer niet. Dus bekijken we het even ter plekke, zonder renners."



Dat EK, het tweede voor profs, vindt plaats van 2 tot 6 augustus. Een ietwat ongelukkige datum, want het valt samen met enkele koersen, onder meer met de Ronde van Polen. Zo gaf Victor Campenaerts, nochtans zilver op het EK in Plumelec in het tijdrijden, aan op de teampresentatie van LottoNL-Jumbo dat hij wellicht niet van de partij zal zijn op dat EK omdat hij zal deelnemen aan de Ronde van Polen. "Het wordt een beetje zoeken", aldus de bondscoach, "plannen, afspraken maken met de ploegen en nagaan welke renners vrij zijn en interesse hebben. Vandaar ook deze bezoekjes."

