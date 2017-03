Zieke Kruijswijk stapt uit Parijs-Nice

© photo news.

De Nederlander Steven Kruijswijk verschijnt vandaag niet aan de start van de zevende etappe van Parijs-Nice. De renner van LottoNL-Jumbo is al de hele week verkouden en kon zich daarom niet meten met de besten in de Franse rittenkoers.



Kruijswijk moest gisteren in de zesde etappe ruim een kwartier toegeven op ritwinnaar Simon Yates. De nummer vier van de laatste Ronde van Italië was vorige week al verkouden toen hij aan Parijs-Nice begon. Mede door het slechte weer wist hij onvoldoende te herstellen.