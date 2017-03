Schade valt mee bij Boonen: "Heb die renner nog eens goed tegen zijne kop gestampt"

© kos.

Geen ritzege voor Tom Boonen vandaag in de Tirreno-Adriatico. In de slotkilometer werd hij door een valpartij opgehouden. "Ik heb amper de grond geraakt", vertelde Boonen na afloop.

"Ik heb niks, hoor. Gewoon het 'velleke' kwijt van mijn knie dat nog maar net genezen is", vertelde Boonen na afloop. "Ik heb ook amper grond geraakt. Ik dook over die jongen, heb nog eens goed 'tegen zijne kop gestampt' en euh... ik lag er."



Het is voorlopig niet het seizoen van Boonen. Eind februari moest hij door een valpartij al opgeven in de Omloop.