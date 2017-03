Brailsford denkt niet aan stoppen bij Team Sky

Lander Verhoeven

Ondanks alle verhalen en verdachtmakingen in de media denkt ploegbaas Dave Brailsford niet aan opstappen bij Team Sky. De Brit wil vooral grote prijzen blijven winnen met zijn ploeg.

Dat zegt Brailsford vandaag in een gesprek met Cyclingnews. De 53-jarige wielercoach was de afgelopen dagen in de Tirreno-Adriatico.



Sinds begin januari sprak hij niet met de pers over het verdachte pakketje voor Bradley Wiggins voor de Dauphiné van 2011. Brailsford geeft aan dat het een moeilijke periode voor hem is geweest, maar dat hij zijn rol bij de ploeg nog altijd met volle inzet wil blijven doen. "Ik ben teleurgesteld in het feit dat iets uit het verleden ons blijft achtervolgen'', zegt Brailsford bij de teambus in de Italiaanse rittenkoers. "De renners van nu worden steeds geconfronteerd met een zaak waar ze niets mee te maken hebben.''



De aanwezige journalist vroeg ook nog of de verhouding tussen Brailsford en de kopman van de ploeg, Chris Froome, nog in orde is nadat Froome weigerde openlijk zijn steun uit te spreken aan de ploegbaas. Andere teamgenoten deden dat wel. Brailsford weigerde daar uitgebreid antwoord op te geven: "We hebben een goed gesprek gehad."