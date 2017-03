Greipel wellicht niet in Milaan-Sanremo

Door: redactie

André Greipel (34) boekte dit jaar al drie overwinningen, maar de kans dat hij deelneemt aan Milaan-Sanremo lijkt zeer klein. Vorig jaar was hij er ook al niet bij en pas volgende week beslist hij of hij voor een zesde deelname gaat.

Greipel was van de partij van 2011 tot en met 2015 en behaalde zijn beste resultaat in 2014, een 24ste stek. "Ik weet nog niet of ik zal deelnemen", zei hij, "de koers staat nog niet op mijn programma, ik start in de Ronde van Catalonië (die start op 20 maart, twee dagen na Milaan-Sanremo). Mijn doel is niet Milaan-Sanremo, mijn doelen liggen later."



De Duitser verwijst dan naar de Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. "Er is nog geen beslissing genomen", aldus ploegleider Herman Frison. "We wachten Parijs-Nice af en zien hoe hij de drie komende dagen doorstaat, in de bergen. Kijk, Milaan-Sanremo en André was nog niet zo'n geslaagd huwelijk, je moet wel de Poggio en Cipressa over en alles moet echt meezitten voor hem. We doen de Ronde van Catalonië met hem om hem beter voorbereid te zien aan de start van de Ronde, Scheldeprijs en Roubaix."



Greipel zal niet deelnemen aan Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem of de E3 Harelbeke. "Dat programma is nu zo opgemaakt, hij bereidt zich op een andere manier voor en wil goed voor de dag komen in die andere koersen zoals de Ronde."



Greipel beaamde inderdaad dat nog geen beslissing gevallen is. "Het hangt er een beetje vanaf hoe ik de komende dagen over die klimmetjes rijd. Milaan-Sanremo is niet mijn doel, ik probeerde het al een paar keer, maar het lukte niet echt. Er is altijd een natuurlijke selectie op de Poggio en Cipressa, ik ben een beetje te zwaar", lachte hij, "en we hebben daar een sterke ploeg met andere kopmannen."