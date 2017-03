Greg reageert als échte winnaar (ondanks leiderstrui): "Ben toch wat ontgoocheld, ik had de benen om de etappe te winnen"

Door: Glenn Bogaert

Daar stond ie weer te blinken, Greg Van Avermaet. Een jaar nadat hij geheel verrassend (en met een beetje meeval) de Tirreno-Adriatico op zijn palmares zette, staat hij nu weer in het blauw te pronken. De Waaslander van BMC hoefde niet eens de eerste etappe in lijn te winnen om zijn ploegmaat Damiano Caruso te onttronen. Maar net dat leek hem een beetje storen, wat wilde hij graag die mooie dubbelslag.

Een vierde plaats, in een intussen vertrouwd prestigesprintje afgetroefd door wereldkampioen Peter Sagan. Van Avermaet baalde dan ook een beetje: "Ik ben ietwat ontgoocheld met mijn resultaat. Ritwinst was mijn doel en ik voelde dat ik daar ook de benen voor had. Bovendien was het parcours op mijn lijf geschreven. Uiteraard vind ik het geweldig om de leiderstrui te pakken, zeker in een WorldTourkoers. Dit is ook een beloning voor het harde werk dat de ploeg verricht heeft. Iedereen heeft heel wat inspanningen geleverd want we moesten een groot deel van het werk op ons nemen. Ik ben de jongens dan ook erg dankbaar."



Vol voor eindwinst

Liet BMC zich niet een beetje ringeloren door Geraint Thomas? "We waren een beetje verrast toen hij aanviel, maar we hadden aanvankelijk wel Damiano Caruso in zijn spoor. Toen Thomas nog eens uitpakte en een zo een solo opzette, zaten we in een netelige situatie. Na alle arbeid die we al geleverd hadden in de achtervolging waren we niet meer in staat om fel te jagen." De ritzege was foetsie, gelukkig is er dus die troostprijs: "We houden de leiderstrui nog een extra dagje in onze rangen. Ik denk niet dat ik diegene zal zijn die het blauw succesvol zal kunnen verdedigen, maar als team moet dat wel lukken. We zijn hier om er alles uit te halen. En dat betekent dan ook dat we er alles zullen aan doen om de eindzege te pakken in de Tirreno."