Parcours Handzame Classic aangepast door wegenwerken

Egon Van Nijverseel

9/03/17 - 16u04 Bron: Belga

© belga.

Wegenwerken in Gistel hebben ervoor gezorgd dat koersdirecteur Stefaan Decleir een nieuw traject heeft moeten uitstippelen voor zowel de Handzame Classic als de Handzame Challenge van vrijdag 17 maart.

"Met zowel de Handzame Classic als de Handzame Challenge deden we in de beginfase van de wedstrijd Gistel aan. Daar zijn momenteel wegenwerken gestart waardoor ik het parcours voor beide wedstrijden moest hertekenen", stelt koersdirecteur Decleir. "We maken zo een lus rond Gistel heen en komen na enkele kilometers weer op het voorziene parcours. Voor de Handzame Classic betekent dit dat de wedstrijd ingekort wordt met vier kilometer en dus 193 kilometer lang zal zijn. Voor 'kleine broer' Handzame Challenge heeft dit tot gevolg dat we nu één plaatselijke ronde meer kunnen aandoen in Handzame. Zo zullen de toeschouwers aan de aankomstzone de renners van deze internationale interclub driemaal zien passeren in plaats van de eerder voorziene twee lussen."



De zevende editie van Handzame Classic is de derde manche van de Napoleon Games Cycling Cup. Vorig jaar ging de zege naar de Slowaak Erik Baska, die het haalde na een massasprint.