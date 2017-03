Wij stellen u graag voor aan de bloedmooie muze van stoere Italiaan die straks Milaan-Sanremo wil winnen

Door: Glenn Bogaert, Nico Dick

De koerskenners onder ons kenden hem al want het palmares van Sonny Colbrelli mag er toch al wezen. De 26-jarige Italiaan sloeg de voorbije jaren vooral in eigen land al fors toe, maar zijn ritzege in Parijs-Nice van eergisteren betekende zijn grote doorbraak bij een bre(e)d(er) publiek. Sterk, snel en straks zonder twijfel ook een van de outsiders om Milaan-Sanremo te winnen.



'La Primavera' is trouwens Sonny's favoriete klassieker en dat bewijzen ook zijn veelbelovende resultaten van de voorbije jaren: 12de in 2013, 6de in 2014, 18de in 2015 en vorig jaar 9de in de editie die werd gewonnen door de Franse sprinter Arnaud Démare. Hou hem straks trouwens ook maar in het oog in de Amstel Gold Race, daar werd de kloeke puncher Colbrelli vorig jaar al derde.



De springveer van het nieuwe Bahrain Mehrida, de ploeg van ex-Tourwinnaar Vincenzo Nibali, mag ook naast de fiets overigens niet klagen: hij vormt namelijk een koppel met de bloedmooie en charmante Adelina Freddi. De tortelduifjes resideren samen in Salò, nabij het prachtige Gardameer. De geliefde reisbestemming van Sonny en Adelina? het exotische Zanzibar, een eiland aan de Afrikaanse oostkust dat tot Tanzania behoort.