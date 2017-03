Moeten er nog vedetten zijn? Tirreno pakt uit met machtig kransje toppers (inclusief Boonen en Van Avermaet)

Door: redactie

wielrennen Parijs-Nice is al volop aan de gang maar in de aanloop naar de topklassieker Milaan-Sanremo schiet vandaag ook de Tirreno-Adriatico uit de startblokken. De Italiaanse rittenkoers kan alvast uitpakken met een impressionante deelnemerslijst met daarop tal van ronkende namen. En daarbij ook onze Greg Van Avermaet. Vorig jaar verrassend winnaar van de (toen ingekorte) wedstrijd tussen de twee zeeën.

De kans dat onze 31-jarige 'Gouden Greg' dit jaar victorie kraait in de Tirreno lijkt ons bijzonder klein. De BMC-topper mag met winst in de Omloop en een tweede plaats in de Strade Bianche dan wel in blakende conditie verkeren, het zou al moeten lukken dat extreme sneeuwval opnieuw een belangrijke, zeg maar cruciale, etappe doet wegvallen.



Uiteindelijk was dat vooral de reden waarom 'GVA' in staat was om op Italiaanse bodem te stunten. Maar er is dit naar nog een bijkomende reden waarom het voor Van Avermaet en bij uitbreiding alle Belgen niet evident zal worden om te scoren: het sterk gestoffeerde deelnemersveld. Ultrasterk gestoffeerd zelfs. Wij zetten 10 krasse blikvangers op een rij van de hierboven aangekondigde vedettenparade.



1. Peter Sagan Ploeg: BORA - Hansgrohe

Leeftijd: 27:

Nationaliteit: Slowaak

Vorig jaar: 2de en winnaar puntenklassement

Belangrijkste zeges: Ronde van Vlaanderen, 2 x WK op de weg, 2 x Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke, Brabantse Pijl, Kuurne-Brussel-Kuurne , 7 ritten Tour + 5 keer groene trui



De absolute blikvanger in de Tirreno en waar de wereldkampioen start, is hij een garantie op succes en spektakel. Al vroeg op dreef met ereplaatsen in de Tour Down Under, een tweede plaats in de Omloop na Greg Van Avermaet en een glansrijke zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorig jaar nog tweede in de eindstand op amper één seconde van Greg. © Photo News.

2. Fabio Aru Ploeg: Astana

Leeftijd: 26

Nationaliteit: Italiaan

Vorig jaar: niet deelgenomen

Belangrijkste zeges: Ronde van Spanje 2015 + twee ritzeges, 2de in Ronde van Italië 2015, 3de in Ronde van Italië 2014, drie ritzeges in Giro



De kleine pocketklimmer van Astana is in Kazachse loondienst eindelijk verlost van die andere klepper Vincenzo Nibali en dat zou hem weleens vleugels kunnen geven. De Giro en de Vuelta vormen het geliefkoosde speelterrein van de gevleugelde Sardijn en dat hij klaar is om te knallen, bewees hij al in de Rondes van Oman (3de) en Abu Dhabi (8ste) © TDW.

3. Vincenzo Nibali Ploeg: Bahrain Merida

Leeftijd: 32

Nationaliteit: Italiaan

Vorig jaar: 6de en twee keer 6de in etappes

Belangrijkste zeges: Ronde van Frankrijk 2014 + 5 ritzeges, 2 x Ronde van Italië 2010 en 2013 + 6 ritzeges, Ronde van Spanje 2010 + 1 ritzege en Ronde van Lombardije 2015



Verandering van spijs doet eten, het geldt misschien ook voor de 'Haai van Messina'. Na zijn Tourzege in 2014 leek hij even zijn tanden kwijt, maar vorig jaar toch maar mooi winnaar van een beklijvende Giro. Dit seizoen al redelijk wat gekoerst, onder andere in San Juan (8ste), Abu Dhabi én in zijn thuisland Italië (Strade Bianche en GP Industria & Artigianato). © belga.

4. Nairo Quintana Ploeg: Movistar

Leeftijd: 27 jaar

Nationaliteit: Colombiaan

Vorig jaar: niet deelgenomen

Belangrijkste zeges: Ronde van Spanje 2016 + 1 ritzege, 2de in Ronde van Frankrijk 2013 en 2015 + 1 ritzege en Ronde van Romandië 2016



Met de Giro en de Tour moeten de belangrijkste afspraken natuurlijk nog volgen voor de Colombiaande berggeit, maar 'en passant' eens testen in de Tirreno moet kunnen. De Ronde van Valencia staat alvast op zijn palmares voor 2017 en na Abu Dhabi en een Italiaans tussendoortje is dit de eerste écht grote afspraak voor lichtgewicht 'Naironman'. © TDW.

5. Thibaut Pinot Ploeg: FDJ

Leeftijd: 26 jaar

Nationaliteit: Fransman

Vorig jaar: 5de

Belangrijkste zeges: 2de Ronde van Frankrijk, 3de en beste jongere in Ronde van Frankrijk 2014, Internationaal Wegcriterium 2016, ritzege in Ronde van Zwitserland, 2 ritzeges in Ronde van Romandië en ritzege in Critérium du Dauphiné



De eeuwige Franse rondehoop, samen met Romain Bardet, heeft met Valencia en de Ruta del Sol al flink wat kilometers in de benen en in laatsgenoemde rittenkoers mocht hij zelfs al eens juichen. Zijn negende plaats in de oerlastige Strade Bianche doet bovendien het allerbeste vermoeden voor de vroeger angstige daler van FDJ. © TDW.

6. Tom Boonen Ploeg: Quick-Step Floors

Leeftijd: 36

Nationaliteit: Belg

Vorig jaar: niet deelgenomen

Belangrijkste zeges: Ronde van Vlaanderen 2005, 2006 en 2012, Parijs Roubaix 2005, 2008, 2009 en 2012, 1 x WK op de weg, 6 ritzeges in Ronde van Frankrijk, 5 x E3 Harelbeke, 3 x Gent-Wevelgem, 3 x Kuurne-Brussel-Kuurne en 2 x Scheldeprijs



Het allerlaatste voorjaar in zijn carrière met Parijs-Roubaix als hoofddoel, maar tussendoor wil Tom Boonen meepakken wat er nog mee te pakken valt. Zijn aanzet in het Argentijnse San Juan was veelbelovend, maar vervolgens liep het flink mis in het Vlaamse openingsweekend met een val en een forfait. Op revanchegevoel richting een mooie ritzege? © TDW.

7. Mark Cavendish Ploeg: Dimension Data

Leeftijd: 31

Nationaliteit: Brit

Vorig jaar: 169ste, geen ritzeges

Belangrijkste zeges: 1 x WK op de weg, 30 ritzeges in de Ronde van Frankrijk, 17 ritzeges in de Ronde van Italië, 4 ritzeges in de Ronde van Spanje, 2 x Kuurne-Brussel-Kuurne en 3 x Scheldeprijs



Vorig jaar in de Tour bewezen dat hij nog lang niet versleten is, maar dit seizoen oogt zijn bilan voorlopig relatief mager. In Dubai en de Algarve kwam hij er niet aan te pas en zo moest de 'Manx Express' tot in Abu Dhabi wachten om een eerste keer victorie te kraaien. Vorig jaar een anonieme Tirreno, het kan alleen maar beter voor de topsprinter. © photo news.

8. Geraint Thomas Ploeg: Team Sky

Leeftijd: 30

Nationaliteit: Brit

Vorig jaar: niet deelgenomen

Belangrijkste zeges: 1ste in Parijs Nice 2016, 1ste in Ronde van de Algarve 2015 en 2016, Brits kampioen op de weg en 1 x E3 Harelbeke 2015



Wat kan de coole Welshman eigenlijk niet? Klassiekers kapen en rittenkoersen winnen, de allrounder van Sky pakte vorig jaar de eindzege in Parijs-Nice en probeert het dit jaar gewoon in de Tirreno. Opvallend: heeft enkel nog maar de Tour Down Under in de benen en dat is toch alweer van half januari geleden. Volstaat dat om nu al top te zijn? © TDW.

9. Bauke Mollema Ploeg: Trek-Segafredo

Leeftijd: 30 jaar

Nationaliteit: Nederlander

Vorig jaar: 9de

Belangrijkste zeges: 1 ritzege in de Ronde van Spanje 2013, 1ste in Clásica San Sebastián 2016, 1 ritzege Ronde van Polen, 1 ritzege Ronde van Zwitserland, 1 x Japan Cup en 1ste Ronde van San Juan 2017



Een veelwinnaar zal de minzame Nederlandse rondehoop nooit worden, maar meedoen voor de (verre) ereplaatsen doet hij altijd. 'Bau' tankte vroeg op het seizoen al vertrouwen met de eindzege in de Ronde van San Juan en eindigde ook knap vierde in Abu Dhabi. Bovendien heeft hij ervaring in de Tirreno. In 2015 werd hij zelfs nog tweede. © TDW.

10. Rui Costa Ploeg: UAE Team Emirates

Leeftijd: 30 jaar

Nationaliteit: Portugees

Vorig jaar: niet deelgenomen

Belangrijkste zeges: 3 ritzeges in Ronde van Frankrijk, 1 x WK op de weg, 3 x Ronde van Zwitserland 2012, 2013 en 2014, 1ste in GP Montreal 2011 en 1 ritzege Critérium du Dauphiné



De Portugese puncher mikt straks vooral op de zware Ardennenklassiekers, maar ook in een kleinere ronde kan hij uitstekend uit de voeten. De ex-wereldkampioen is indrukwekkend uit de startblokken geschoten met ritwinst in San Juan, ereplaatsen in Oman en ook nog eens rit- en eindwinst in Abu Dhabi. Houd hem maar in de gaten! © TDW.