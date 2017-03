Dit zijn de 5 grootverdieners in het wielrennen (en waarom nummer 1 elke cent waard is)

Marc Ghyselinck in Italië

7/03/17 - 06u00

© TDW.

Dat hij de nummer 1 wielrenner van de wereld is, daar is geen discussie over. Maar krijgt Peter Sagan dan ook het best betaald? Exact is zijn salaris niet bekend. Alleen dit: toen Oleg Tinkov op het einde van 2015 bekendmaakte dat hij één jaar later de stekker uit zijn ploeg zou halen, ging manager Giovanni Lombardi meteen naar een nieuwe ploeg op zoek voor Peter Sagan. Zijn vraagprijs: 6 miljoen euro per jaar.

© TDW.

Patrick Lefevere, vorig jaar: "Zes miljoen euro, geen enkele renner is dat waard." Een manager, die liever anoniem blijft: "Zes miljoen euro is overdreven." Chris Froome krijgt een jaarloon van 5,3 miljoen euro, schreef The Times vorig jaar. Froome, nu een drievoudige Tourwinnaar, was toen de best betaalde renner ter wereld.



Peter Sagan verdiende 'maar' vier miljoen euro toen hij voor Tinkoff koerste. In juni 2015, toen zijn relatie met zijn flamboyante Russische baas op een dieptepunt was gekomen, kon Patrick Lefevere hem zelfs voor 2,5 miljoen euro krijgen. Maar de tijden zijn veranderd. Inmiddels zijn we 2017 en is Peter Sagan voor de tweede keer wereldkampioen geworden. "Hij is de absolute nummer één wielrenner van de wereld", zegt Jérôme Bouchat van het sport marketingbureau Nielsen Sport. "Sagan heeft internationale uitstraling, hij staat voor fun en entertainment. En hij is een winnaar."



Hansgrohe zou zo'n zes miljoen euro per jaar in de Bora wielerploeg investeren. Dat dit het loon is van Peter Sagan, zeggen we. Haerinck lacht fijntjes: "Wij investeren in de ploeg. De ploeg betaalt de renners." Zeker is dat twee miljoen euro van fietsenbouwer Specialized komen. De Slowaakse wereldkampioen is het internationale uithangbord van de Amerikaanse fietsenconstructeur en dat mag voor de grote baas Mike Sinyard wel iets kosten. Sinyard was ook de drijvende kracht achter de contractbesprekingen van Sagan. De deur naar de Etixx ploeg van Patrick Lefevere kreeg Sinyard niet open. Maar bij Bora lukte het dus wel.



Bora is het bedrijf van de Duitse ex-renner Willy Bruckbauer (50). Bruckbauer is een ex-amateur wielrenner en besloot in 2007 om keukens te bouwen. Of hij vindt dat Sagan zijn vele geld waard is, leest u op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor slechts 1 euro!