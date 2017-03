Sluw gokkende Van Emden wint Dwars door West-Vlaanderen: "Dillier is normaal gezien sneller"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

5/03/17 - 20u42 Bron: Belga

wielrennen Jos van Emden (LottoNL-Jumbo) won vandaag de eerste editie van Dwars door West-Vlaanderen (Bel/1.1). In de opvolger van de ter ziele gegane Driedaagse van West-Vlaanderen haalde de 32-jarige Nederlander het na 203 kilometer tussen Nieuwpoort en Ichtegem in een sprint met twee van de Fransman Silvan Dillier (BMC).

"Ik moest gokken vandaag. Doe ik dat niet, dan win ik niet. En veel kansen op een zege krijg ik nooit", lachte Jos van Emden. "We kwamen op een gegeven moment met twee op kop van de koers. Dat was voor ons het teken om even te spreken en daarna te beslissen om vol voor de zege te gaan. Ik hoopte dat we samen voorop zouden blijven. Silvan Dillier had een goede metgezel aan mij en ik aan hem. Natuurlijk wil je het dan niet meer afgeven en dat deed ik ook niet."



"Meer geluk"

"In de GP Samyn was ik ook al goed. Eigenlijk had er daar zelfs wat meer in gezeten. Nu kende ik meer geluk en dat in een sprint met twee. Dillier is misschien wel sneller dan mij, maar na zo'n wedstrijd in zo'n weersomstandigheden wint niet altijd de snelste renner, wel de man met nog de meeste kracht in de benen en dat was ik dus. Deze zege is alvast een opsteker."