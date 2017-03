Démare toont snelle benen in eerste (waaier)rit Parijs-Nice, Gilbert (vierde) ook op de afspraak

Door: redactie

5/03/17 - 16u49

Démare was sneller dan Alaphilippe. © kos.

Arnaud Démare heeft de eerste rit van Parijs-Nice gewonnen. De Fransman van FDJ troefde na een spectaculaire zijn landgenoot Julian Alahilippe (Quick.Step Floors) af . Quick.Step Floors, FDJ en Lotto Fix ALL profiteerden optimaal van de strakke Franse wind om er een waaierrit van te maken en klassementsmannen als Alberto Contador of Richie Porte lieten zich daarbij ringeloren. Door zijn zege van vandaag is Démare meteen de eerste leider.