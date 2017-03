Ook Sky-baas Brailsford zelf kreeg ontstekingsremmer geïnjecteerd

Door: redactie

Sky-baas Dave Brailsford heeft vandaag aan de Britse krant The Telegraph verklaard zelf ook een injectie met de ontstekingsremmer triamcinolon te hebben gekregen. Brailsford deed dit ter verklaring van de hoeveelheid van het middel dat op het hoofdkantoor van de Britse wielerbond werd aangetroffen.

De bekentenis van Brailsford volgt nadat Nicole Sapstead, hoofd van het Britse antidopingbureau, voor een parlementaire commissie die doping binnen de Britse wielersport onderzoekt, de vondst opmerkelijk had genoemd. Team Sky is nauw verbonden met de Britse bond.



Eerder was via hackers al bekendgemaakt dat toenmalig Sky-kopman Bradley Wiggins in de aanloop naar drie edities van de Tour de France met een doktersattest geïnjecteerd was met de ontstekingsremmer. Uit onderzoek kwam vast te staan dat de aangetroffen hoeveelheid triamcinolon onmogelijk voor één persoon kon zijn. Nadat vrijdag al een van de coaches, Keith Lambert, had verklaard een injectie te hebben ontvangen, kwam Brailsford zaterdag met hetzelfde verhaal naar buiten.



Brailsford werd na de Spelen van Peking in 2008 geopereerd aan een knie en bij zijn behandeling hoorde triamcinolon. Triamcinolon is voor sporters verboden tenzij zij een attest kunnen overleggen. Wiggins kon dat in 2011, 2012 en 2013. In mediaberichten brachten medewerkers de afgelopen dagen naar buiten dat stafleden en zelfs familie en vrienden voor het middel terecht konden bij ploegarts Richard Freeman. "Ik heb na mijn operatie nog last gehad van ontstekingen", aldus Brailsford. "Eén keer is daarvoor een injectie gebruikt door onze arts Freeman op de wielerbaan in Manchester. Het is ongewoon om dit soort medische informatie te delen, maar gezien de vragen die opkomen is dat nu noodzakelijk."