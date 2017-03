Keukeleire durft: Zaterdag Strade Bianche, zondag Parijs-Nice

Joeri De Knop

4/03/17 - 11u43

© photo_news.

Een moordcombinatie is het, de Strade Bianche en Parijs-Nice. Niemand die er zich aan waagt. Op vier avonturiers na: Michael Valgren (Astana), Michal Golas (Sky) en de Orica-ploegmaats Christopher Juul-Jensen en... Jens Keukeleire: "Ik reed de Strade vorig jaar voor het eerst en wilde er heel graag naar terug. Maar de ploeg zag me liever Parijs-Nice rijden. Dus moest er een oplossing worden gezocht. Niet evident. Maar we hebben ze gevonden."

© TDW.

Fysiek alvast een beproeving, logistiek zo mogelijk nog méér. Meteen na de aankomst zaterdag rond half vier in Siena, reppen Keukeleire en Juul-Jensen zich veertig minuten verderop naar de luchthaven in Firenze voor de vlucht van 19 uur naar Rome. "We reizen enkel met handbagage, om tijd uit te sparen." In Rome wacht hen een aansluitingsvlucht naar Parijs-Charles de Gaulle, waar ze om 23.20 uur landen. "Daarna volgt nog een autorit van een klein uur. Rond 1 uur hopen we in het teamhotel onder de wol te kruipen."



Indien de trip door omstandigheden alsnog in duigen zou vallen, biedt de vroege en rechtstreekse vlucht Firenze-Parijs zondagochtend om 6.30 uur nog een vangnet. Gelukkig start de openingsrit van Parijs-Nice pas om 13.30 uur. "Zo kunnen we een beetje uitslapen. De etappe zelf is niet zo lastig. Al zal het na de inspanningen van zaterdag toch wel wat 'pikken'", verwacht Keukeleire.