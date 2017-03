Op stap met Tim Wellens in Monaco: "Ik heb de koers niet verkocht."

Door: redactie

4/03/17 - 06u00

© Norbert Scanella / Panoramic.

Drie overwinningen in 2017, en het seizoen van Tim Wellens moet nog beginnen. Vandaag rijdt hij voor het eerst de Strade Bianche en Wellens doet er niet flauw over: starten doet hij om te winnen. Wij spraken met Wellens in zijn thuisbasis Monaco.

Hoe kijk je terug op 2016?

"Mijn beste jaar tot nu. De ritten in Parijs-Nice en de Giro waren mooi, de eindzege in Polen ook. Het najaar was een tegenvaller. Het probleem is dat dat de dingen zijn die worden onthouden."



Had er niet wat meer ingezeten? In de Waalse Pijl schikte je je naar ploegorders, in de Amstel was jouw versnelling op de laatste beklimming van de Cauberg net niet hard genoeg.

"Ik vond dat een mooie inspanning. Als het peloton wat langer twijfelt, win ik de Gold Race. Je moet goed zijn, maar je moet ook geluk hebben. De Waalse Pijl was geen succes. Ik stond daar in de pikorde van de ploeg nog op gelijke hoogte met Tony Gallopin en Jelle Vanendert. Ik denk dat ik nu bewezen heb dat ik hoger sta. De ploegtactiek in de Waalse Pijl was niet heel duidelijk. Nu is het anders omdat ik de enige kopman ben in de Waalse klassiekers."



En het Belgisch kampioenschap? Had je daar eigenlijk niet kunnen winnen van Gilbert?

"Philippe Gilbert was die dag super sterk. Bijna de helft van onze ploeg had maagproblemen. Waaronder ik. Zonder die maagproblemen was ik misschien beter geweest. Maar misschien nog niet goed genoeg om Gilbert te kloppen."



Gilbert kwam met jou komen praten op vijftig kilometer voor de streep. Hij stelde voor dat jullie samen in de aanval zouden gaan.

"Tot het moment waarop ik demarreerde, dacht ik dat ik beter was dan Gilbert. Dan zag ik dat hij erg gemakkelijk kon volgen. En wist ik dat Gilbert die dag moeilijk te kloppen zou zijn."



Jullie hadden niet een akkoordje of zo?

"Neen. Ik kan u zeggen dat ik geen geld heb verdiend aan het Belgisch kampioenschap, mochten er twijfels zijn."



Je demarreerde drie keer in de finale.

"Na de eerste keer wist ik dat het niet zou lukken. Ik heb de koers niet verkocht."



Het volledige interview waarin Wellens het uitgebreid heeft over zijn recente resultaten en het leven in Monaco, kan u lezen in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.