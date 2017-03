Sagan spreekt klare taal: "Natuurlijk ben ik hier om de zege te pakken"

Door: redactie

3/03/17 - 20u26 Bron: Belga

© belga.

Peter Sagan moest zich al twee keer tevreden stellen met een tweede plaats in de Strade Bianche. Vorig jaar werd hij vierde en won Fabian Cancellara. De wereldkampioen doet bij zijn zesde deelname opnieuw een gooi naar de zege in Siena.

Zoals wel vaker toonde de wereldkampioen zich niet van zijn beste kant op de verplichte persconferentie daags voor de Strade Bianche en zijn antwoorden waren aan de korte kant. "Ik heb hier al pech gehad, zoals bij mijn debuut in 2012 toen ik als 26e finishte, op meer dan zeven minuten van winnaar Cancellera. Ik kwam ten val na 50 of 60 kilometer en reed daarna nog eens lek. Mijn wedstrijd was snel voorbij toen, maar ik hield er uiteindelijk wel mooie herinneringen aan over."



Op de vraag of hij deelnam met de ambitie om te winnen, was het antwoord duidelijk. "Natuurlijk ben ik hier om de zege te pakken, waarom anders? Ik ben gemotiveerd, dit is een mooie koers. Ik hou van deze wedstrijd."



Sagan - met zijn verleden in het mountainbiken en zijn stuurvaardigheid - lijkt in het voordeel op de grindwegen van de Strade Bianche, maar dat ontkende hij. "Als je over een goede conditie beschikt, kan je winnen, maar in het wielrennen wint niet altijd de beste. Dat kan ook morgen het geval zijn."



Zal de regen een rol spelen? "Als het regent, regent het voor iedereen, ik denk niet dat het veel zal uitmaken. Misschien wordt het wel wat gevaarlijker. Ik heb nog nooit een Strade in de regen gereden, dat kan wel een rol spelen, want het zal het peloton wel sneller door elkaar schudden."