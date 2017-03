Parijs-Nice maakt zich op voor driestrijd tussen Contador, Porte en Bardet

Door: redactie

3/03/17 - 12u35

© photo_news.

In het Franse Bois-d'Arcy start zondag de 75ste editie van Parijs-Nice. De wedstrijd begint met een rit in lijn en eindigt naar aloude traditie in Nice. De 'Koers naar de Zon' heeft dit jaar te lijden onder een minder sterk deelnemersveld. Titelverdediger Geraint Thomas is niet van de partij. Voor het klassement mag wellicht een strijd verwacht worden tussen Alberto Contador, Richie Porte (beiden al twee keer eindwinnaar) en Romain Bardet. Alejandro Valverde, die na een afwezigheid van vijf jaar zou terugkeren, geeft in extremis forfait.

Na de Tour Down Under en de Ronde van Abu Dhabi vorige week wacht het peloton zondag met Parijs-Nice opnieuw een rittenkoers op WorldTour-niveau. Met woensdag ook Tirreno-Adriatico op de kalender, oogt het deelnemersveld in Frankrijk dit jaar een pak minder. Wereldkampioen Sagan en olympisch kampioen Van Avermaet kozen net als verscheidene andere toppers dit jaar voor de Tirreno. De topsprinters zijn, met Marcel Kittel, André Greipel, Alexander Kristoff, Nacer Bouhanni, Arnaud Démare, Dylan Groenwegen en John Degenkolb, wel van de partij in Frankrijk. Maar op het gebied van de klassementsrenners lijken er met Alberto Contador (eindwinnaar in 2007 en 2010, vorig jaar tweede), Romain Bardet en Richie Porte (winnaar in 2013 en 2015) slechts vier renners in aanmerking te komen voor de eindzege. Al kunnen Steven Kruijswijk, Daniel Martin en Alaphilippe altijd voor de verrassing zorgen.



Kansen voor sprinters

In tegenstelling tot de voorbije jaren wordt niet gestart met een proloog, maar met een korte rit in lijn van 148,5 kilometer. Dat wordt een eerste kans voor de sprinters. Ook in de tweede en derde krijgen de snelle jongens een parcours op maat voorgeschoteld. Op de vierde dag wacht een tijdrit van 14,5 km naar Mont Brouilly. Die start met 11 kilometer over vlakke wegen, waarna een klim van drie kilometer aan gemiddeld 7,7 procent volgt. Vorig jaar lag er ook een finish op Mont Brouilly, maar werd de etappe halfweg koers afgelast wegens de sneeuwval. Donderdag gaat de rit over een glooiend parcours, maar wordt de zege wellicht weer beslecht met een massasprint.



Koninginnenrit op zaterdag

De drie laatste dagen worden wellicht voer voor de klassementsrenners. Vrijdag ligt de aankomst in Fayence na onderweg twee beklimmingen van tweede en drie van eerste categorie. De laatste klim, de Col de Bourigaille, ligt wel nog op bijna 20 km van de aankomst. Op zaterdag wacht de koninginnenrit met aankomst bergop, op de Col de Couillole, een klim van 15,7 kilometer aan gemiddeld zeven procent. Met een hoogte van 1678 meter is dit de hoogste aankomst ooit in Parijs-Nice.