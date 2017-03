"Vanavond mag je slapen, dronken worden of naar de hoeren gaan, maar nu moeten jullie geconcentreerd zijn"

Door: redactie

3/03/17 - 11u50 Bron: VRT

In de vierde aflevering van het Eén-programma "Alles voor de koers" stonden de prestaties van Etixx-Quick.Step (nu omgedoopt tot Quick.Step Floors) tijdens de voorbije Ronde van Frankrijk centraal. Het werd een bijzondere magere Tour voor de Belgische wielerformatie met slechts één etappezege voor Marcel Kittel. Vooral de 'nederlaag' op de slotrit op de Champs Élysées deed pijn. "Jullie hebben het allemaal verkloot", wond ploegleider Brian Holm er geen doekjes om.

Met onder meer Marcel Kittel trok Etixx-Quick.Step vorig jaar met veel ambitie naar de Tour de France. Uiteindelijk kon de Duitse spurtbom de verwachtingen nauwelijks inlossen. Kittel zag hoe Mark Cavendish op zijn oude dag een glansrol opeiste met vier ritzeges. De 28-jarige Duitser moest vrede nemen met twee keer een tweede plaats, een vijfde stek en een zevende plaats. Enkel in de vierde etappe met aankomst in Limoges mocht Kittel de handen in de lucht steken. Ook Julian Alaphilippe greep twee keer naast een felbegeerde ritzege. In de tweede etappe werd hij geklopt door Peter Sagan, in de 15de rit was Jarlinson Pantano de betere (en eindigde hij uiteindelijk vijfde). De slotrit in Parijs met aankomst op de Champs-Élysées moest de Tour toch nog een beetje glans geven. Favoriet Kittel zette voor de start zijn ploegmaats op scherp: "Misschien nog even om iedereen nog eens nerveus te maken, deze rit is heel belangrijk. Het is makkelijk om te denken dat de Tour al gedaan is, maar neen. We zijn hier gekomen als sprintersploeg, dus we hebben 20 etappes gewacht op dit moment in Parijs." Ook ploegleider Brian Holm was klaar en duidelijk: "Hij is hier de snelste sprinter, en hij kan alleen geklopt worden als jullie het voordien verneuken. Vanavond is iets anders. Dan mag je slapen, dronken worden of naar de hoeren gaan, maar nu moeten jullie verdomme geconcentreerd zijn."

Uiteindelijk draaide de slotrit uit op een ware nachtmerrie. Tony Martin moest vroegtijdig afhaken en Marcel Kittel verloor kostbare tijd door een dubbele lekke band. Eeuwige roem was weggelegd voor André Greipel. "Wat is er gebeurd", vroeg Patrick Lefevere zich af. "Hoe hebben we dit kunnen verknallen", pikte Holm in. "Vandaag hebben we het flink verkloot. Alles ging fout. De schuld ligt niet bij één iemand, maar ik zie ook iets moois als we het verkloten. Dan tonen we hoe sterk we zijn. In de nederlaag laten we zien dat we niet van chocolade zijn. Als je morgen wakker wordt, jullie hebben een uitstekende Tour gereden. Wees vanavond depressief, wees professioneel. We hebben het verkloot. Na drie flessen wijn voelen we ons allemaal wereldkampioenen." En ook bij Kittel kon er al een lachje vanaf. " We gaan een biertje drinken en vieren."



Troost vond de Duitse sprinter ook bij zijn Nederlandse geliefde Tess von Piekartz die haar brood verdient als volleybalster. "Soms zien we elkaar drie, vier, vijf weken lang niet. Je partner moet dat aanvaaarden en ermee zien om te gaan. Maar wij kunnen goed met elkaar communiceren en praten over onze gevoelens en gedachten. We hebben nooit heibel. Eerlijk, we hebben nog nooit een hevige ruzie gehad. Als we eens ruziemaken, duurt het nooit langer dan een paar minuten. Dan praten we erover en klaar."