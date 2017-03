Enkele weken na zijn harde woorden: "Word lyrisch van deze prestatie van Van Keirsbulck"

Door: Nico Dick

2/03/17 - 06u55

wielrennen Ex-bondscoach, -ploegleider en analist Jose De Cauwer was een paar weken geleden nog hard voor Van Keirsbulck. "Het is geen vijf voor twaalf, geen twaalf uur, maar vijf na twaalf", vertelde hij in Krant van West-Vlaanderen over het ei zo na verloren gegane talent. "Klopt. Maar van wat ik in Le Samyn gezien heb, ben ik enorm gecharmeerd", aldus De Cauwer nu.

"En dat maakt me oprecht blij. Weet, ik ben vriend van de familie. Opa Willy is nog met mij mee geweest naar de Tour. Ik leefde mee met hen. Het kan toch niet dat zo een talent verloren gaat, vroeg ik me dikwijls af. Daarom ben ik nu zo enthousiast. Willen jullie die prestatie trouwens naar waarde schatten? Oké, er reden daar in de Borinage geen Sagans of Van Avermaets mee. Toch was dit een groots nummer. Hoelang heeft hij in de vuurlijn gestreden? Telkens tegen 'verse mannen', hé. Maar ze hebben er zich allemaal de tanden op stuk gebeten. Chapeau! Hier word ik lyrisch van. En een pluim op de hoed van Hilaire, maar ook op die van Van Keirsbulck zelf. Je moet het maar doen, jezelf zo herpakken."



"Nog meer nadenken"

Toch zag De Cauwer ook een minpuntje binnen de ploeg Wanty-Groupe Gobert. "Ze moeten nog meer in team rijden. Backaert stopte te weinig af in de achtervolging. Gelukkig is het goed afgelopen, maar hij mocht in die achtervolgende groep iets meer stoorzender gespeeld hebben." En wat Van Keirsbulck zelf betreft, wil De Cauwer ook een vingertje opsteken. "Toekomstgericht, dan. Als hij in elke wedstrijd zo koerst, rijdt hij zich zonder pardon te pletter. Nog meer nadenken moet de volgende stap zijn. Maar ik snap hem wel, hoor. Hij wilde zich absoluut bewijzen. 'Kijk, hier ben ik terug.' Vandaar ook dat vingertje voor de mond. Het is hem van harte gegund."



