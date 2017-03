Herboren Guillaume Van Keirsbulck pakt in heroïsch hondenweer de bloemen in Waalse opener Le Samyn

Door: Glenn Bogaert

1/03/17 - 17u25

Dat heet dan gelukkig zijn: onze landgenoot Guillaume Van Keirsbulck kraait op Waalse bodem victorie in Le Samyn. © Belga.

wielrennen 16 kasseistroken en 4 hellingen en dat in combinatie met helse weersomstandigheden: koude, regen en wind. De winnaar van de Waalse opener Le Samyn, de eerste manche van de Napoleon Games Cycling Cup, moest dus wel een bonkige en dappere Flandrien zijn. Met Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) en Guillaume Van Keirsbulck (Wanty) kleurden twee Belgen, in het gezelschap van de lange Luxemburger Alex Kirsch (WB-Veranclassic), de uitgeregende finale. Uiteindelijk bleven Van Keirsbulck en Kirsch na een ware slijtageslag met z'n tweetjes over. In de straten van Dour haalde de 26-jarige West-Vlaming met een verleden bij Quick-Step het na een prangende sprint bijzonder nipt voor zijn taaie en twee jaar jongere kompaan uit Luxemburg.

In de Omloop en Kuurne kwam de bij Quick-Step Floors doorgestuurde Van Keirsbulck er (nog) niet aan te pas, maar vandaag is de zoete revanche wel een tastbaar feit. Na jaren onder de vleugels van Tom Boonen en Patrick Lefevere waarin de kleinzoon van Benoni Beheyt de torenhoge verwachtingen (deels door omstandigheden) nooit echt kon inlossen, zorgt de frisse lucht van Wanty-Groupe Gobert duidelijk voor een bevrijding. Drie jaar na zijn onverwachte eindzege in de Driedaagse De Panne-Koksijde maken we de wedergeboorte mee van een kostbaar Belgisch talent. Hij deed er te weinig voor en leefde er niet genoeg voor, klonk het. Voila, iedereen vakkundig het zwijgen opgelegd. Vandaar het vingertje op de mond? Dat weet enkel de dolgelukkige triomfator zelf. Meteen ook een fantastische zege voor het team van Hilaire Van der Schueren.



5 Belgen in top-10

De vijfde plaats van Frederik Backaert, afgelopen zaterdag ook al razend knap elfde in de Omloop, maakt het feestje nog wat groter voor de blauwe formatie. Die andere Belgische blauwhemden van Quick-Step Floors deden het in de finale met tal van kletsnatte kasseistroken met Iljo Keisse, uiteindelijk derde op 11 tellen van het duo dat als stervende zwanen sprintte om de zege. Tussenin kaapte Florian Sénéchal van Cofidis de vierde plaats weg. Geen verrassing want vorig jaar was de 23-jarige Franse costaud ook al derde. Een man om, samen met Alexis Gougeard van AG2R, in de gaten te houden in het Vlaamse voorjaar. Frederik Frison (7de) van Lotto Soudal en de snelle Bert Van Lerberghe (9de) van Sport Vlaanderen kleurden de top-10 verder Belgisch.