Parijs-Roubaix in Wallonië? Kletsnatte kasseien beloven spektakel in Le Samyn

1/03/17 - 10u05

wielrennen Drie dagen na het Vlaamse openingsweekend start vandaag ook het Waalse wielerjaar. De 48ste editie van de GP Samyn wordt er wel één in mineur. Nadat de penningmeester van de organisatie met 100.000 euro aan de haal ging, zag het er even naar uit dat de wedstrijd niet meer zou kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk kreeg men toch het budget rond, maar het deelnemersveld is dit jaar wel erg bescheiden.