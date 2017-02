Mardi Grasmeeting interpreteert grap burgemeester Kuurne verkeerd: géén Sagan als gastvedette

Door: Bart Fieremans

Peter Sagan gastvedette op Mardi Gras, zo kondigde de officiële website van Hippodroom Kuurne de wereldkampioen aan als acte de présence tijdens de prestigieuze drafmeeting in Kuurne vandaag: "U kan erbij zijn om met de wereldkampioen op de foto te gaan, een unieke gelegenheid. Be There." De organisatie van Mardi Gras moest die woorden vandaag evenwel intrekken. Ze had een goedbedoelde grap van Francis Benoit, de burgemeester van Kuurne, voor waar aangenomen en officieel aangekondigd.

Gecontacteerd door onze krant bevestigde de organisatie gisteren nog stellig dat Sagan zou opdagen. Vandaag reageert Benoit dat hij niet begrijpt dat de organisatie zich om de tuin heeft kunnen leiden na het posten van een ludieke bewerkte foto van Sagan naast hem. "Ik had in een post gezet dat Peter Sagan naar het Kuurnse topevent op de renbaan kwam. De foto is grappig bedoeld omdat ik op deze foto op Sagan gelijk en zo maakte ik illusie op zijn aanwezigheid. Ik zit er verveeld mee dat mensen een bericht van mij verkeerd interpreteerden, maar begrijp niet dat de organisatie na een zichtbaar ludieke post geen moeite doet om na te gaan of dat klopt of meer informatie te vragen. Ik voel me daar niet verantwoordelijk voor. Mocht Sagan echt komen, zou ik wel een persbericht gestuurd hebben."



"Niet verlegen om grapje"

Thierry Hoorne, die namens de organisatie de nodige ruchtbaarheid wou geven aan de komst van Sagan, viel vanochtend uit de lucht toen hij hoorde dat het om een grap ging. "We gaan die informatie rechtzetten. Of dit vervelend is? Bah ja, nee. Dit zal onze relatie met de burgemeester niet veranderen. Hij is een goeie gast, die niet verlegen zit om een grapje."