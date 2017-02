Waarom Sagan en co gummibeertjes eten na aankomst

SVEN SPOORMAKERS

28/02/17 - 05u00

© Photo News.

Peter Sagan die zijn mond vol gummibeertjes propt na zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne: hebt u het ook gezien? Dat was géén plotse schranspartij. Nee, snoepjes zijn perfect om snel de suikerreserves aan te vullen en je lichaam toe te laten vlot te recupereren. "Ze werken even goed als dure recuperatieshakes."

Smaakmoeheid

Wie dus dacht dat sporters alleen maar speciale recuperatieshakes, energierepen en -gels eten, is eraan voor de moeite. Uit gewone etenswaren die je in de supermarkt vindt, kan je lichaam ook de juiste voedingsstoffen halen. "De shakes, repen en gels zijn op maat van de topsporter gemaakt. Zeker in de finale van een wielerklassieker werkt zo'n gel beter dan een stuk peperkoek of een rijpe banaan. Maar voor de gewone wielertoerist of jogger kan dat perfect. Topsporters snoepen ook eens graag en lusten wel eens een gewoon koekje in plaats van altijd speciale preparaten. Om smaakmoeheid te vermijden, bieden we hen dus alternatieven aan - een stukje peperkoek, een zakje beertjes, een smoothie of een colaatje", aldus de sportdiëtist.



1 gram per kilo

De wetenschap zegt dat een atleet na zijn wedstrijd 1 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht moet eten, en dat elk uur gedurende de eerste vier uur nadien als hij snel wil herstellen - om de volgende dag opnieuw te koersen, bijvoorbeeld. Paraskevopulos: "Een gemiddelde wielrenner van 60 à 70 kg neemt in de bus na de race een eiwitshake, aangevuld met gummibeertjes en een cola om meteen de eerste 60 à 70g koolhydraten tot zich te nemen. In de bus volgt dan een recuperatiemaaltijd met rijst. In de massagekamer zijn er steeds snacks voorzien - een smoothie op basis van magere Griekse yoghurt en fruit bijvoorbeeld. Bij het avondeten, alweer een uur later, zitten de koolhydraten in de rijst of de pasta. En voor het slapengaan volgt vaak nog een eiwitrijke yoghurt met fruit. Als je de hele avond koolhydraten moet aanvullen en je bovendien al heel de dag repen, gels en sportdranken hebt gegeten tijdens de koers, wil je wel eens afwisselen."



Hoe zit het met gedreven amateursporters? Kunnen zij na een afmattende prestatie ook naar de gummibeertjes grijpen, of toch beter een sportdrankje achterover slaan? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!