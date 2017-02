Sergio Luis Henao (Sky) is kampioen van Colombia

Door: redactie

Sergio Luis Henao (Team Sky) heeft zich zondag tot Colombiaans kampioen op de weg gekroond.

De 29-jarige Henao kwam na 239 kilometer met start en aankomst in Bogota solo over de streep. Colombiaans tijdritkampioen Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) won de spurt voor de tweede plaats, Oscar Adalberto Quiroz (GW-Shimano) mocht mee op het podium.



Vorig jaar moest Henao de Colombiaanse titel aan Edwin Avila laten. De Tourluitenant van Christopher Froome moest toen vrede nemen met het zilver. Voor Henao is het na ritzeges in de Ronde van het Baskenland (2013) en de Ronde van Polen (2015) zijn derde overwinning in het shirt van Team Sky.