Gulzig met gummibeertjes

27/02/17 - 06u16

Wat propte Peter Sagan zo gulzig in zijn mond, meteen na de finish in Kuurne? Jaja, u zag het goed: gummibeertjes van Haribo - het originele spul trouwens, geen taaiere en doffere variant van een goedkoop warenhuismerk. Het is in het peloton al lang in zwang: snoepjes zijn het perfecte middel om snel een dreigend suikertekort aan te vullen. Want je zou zomaar eens een appelflauwte op het podium moeten krijgen. Dat zulke gummibeertjes bovendien geen vetten bevatten, is mooi meegenomen voor de renners. In het peloton is de weegschaal nooit ver weg.