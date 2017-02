Beste wielerfotograaf uit het peloton kiest de beste beelden uit Kuurne-Brussel-Kuurne

Door: redactie

26/02/17 - 21u52

© TDW.

Tim De Waele is de beste wielerfotograaf in het peloton. Hij leeft al bijna twintig jaar tussen de renners en de actie speelt zich af onder zijn neus: de Gentenaar zit meer dan 250 dagen per jaar op de moto en reist voor de koers de hele wereld rond. Dit voorjaar maakt hij na elke wedstrijd een eigenzinnige selectie van de mooiste en meest verrassende beelden. Bekijk hieronder de beste beelden uit Kuurne-Brussel-Kuurne.

Peter Sagan viert zijn overwinning met een ezeltje. Jasper Stuyven en Luke Rowe kijken glimlachend toe. © TDW.

Luke Rowe tast naar de achterzak. De Brit mocht vandaag als derde mee op het podium. © TDW.

Ontsnapping uit het peloton! Een groepje renners kiest het hazenpad. © TDW.

Tiesj Benoot, Peter Sagan, Matteo Trentin, Jasper Stuyven en Luke Rowe steken gezamenlijk de brug over. © TDW.

De kasseihelling van de Nokereberg. Zware kost voor de renners. © TDW.

De fans stuwen de renners naar voor. U herkent onder meer de Brit Ian Stannard en Greg Van Avermaet. © TDW.

Het peloton heeft de finishlijn in zicht. © TDW.

Nederlands kampioen Dylan Groenewegen in volle afdaling. © TDW.

Wie is wie? De supporters gaven hun ogen vrolijk de kost vandaag. © TDW.

Geen zin in kasseien. Het fietspad brengt redding in de Paddestraat in Velzeke. © TDW.

En weg is hij. Peter Sagan trekt de spurt aan en laat de concurrentie soeverein achter zich. © TDW.

Peter Sagan wordt na zijn overwinning gefeliciteerd door ploegmakker Michael Schwarzmann. © TDW.

Een pintje? Peter Sagan houdt duidelijk wel van 'zwaar' bier. Luke Rowe kiest voor een bravere versie. © TDW.

De sprintersbenen van Peter Sagan krijgen op het podium gezelschap. © TDW.

Ook vandaag waren dorpen in ons vaderland het decor voor een spetterende koers. © TDW.