Tiesj Benoot heeft revanche beet met vierde plaats: "Valpartij van gisteren zorgde voor extra motivatie"

Lander Verhoeven

26/02/17 - 19u41 Bron: Belga

© photo news.

Tiesj Benoot, die in de openingsklassieker de Omloop alle kansen ontnomen werd door een valpartij, nam zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne revanche met een vierde plaats.

"Ik was gemotiveerd om me vandaag te laten zien nadat de Omloop in het water was gevallen doordat ik opgehouden werd door die grote valpartij", liet Benoot na afloop noteren. "Ik had het voordeel dat er geen druk op mijn schouders lag. Het was vooraf duidelijk dat de fase vlak voor en op de Oude Kwaremont beslissend zou zijn. Met een aantal teams maakten we de koers daar hard. Wij zaten op dat ogenblik reeds in een ideale situatie doordat Jürgen Roelandts deel uitmaakte van de kopgroep."



"Toen we de kopgroep met Jürgen hadden ingelopen werd er even getalmd en kwam het peloton gevaarlijk dicht", vervolgde de renner van Lotto-Soudal. "Toen plaatste Jasper Stuyven zijn versnelling. Dat was een heel sterke inspanning. Ik sprong naar Stuyven, Sagan en Trentin toe, maar dat was niet vanzelfsprekend. Het dichten van die laatste tien meter was hels, het zag echt zwart voor mijn ogen. Daar heb ik een serieuze pijl verschoten."



Extra bevestiging

"In de finale waren er niet veel mogelijkheden om de anderen te verschalken. Het parcours was niet selectief genoeg. De laatste helling lag op vijftig kilometer van het einde en er waren ook geen kasseistroken meer. Ik ben heel blij met mijn vierde plaats. Ik wist dat ik in orde was, maar een topvijfplaats in een semiklassieker is heel mooi en geeft extra bevestiging met het oog op de Strade Bianche van komende zaterdag", besloot Benoot.