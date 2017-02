Rui Costa pakt eindzege in Abu Dhabi, Ewan wint slotrit op kletsnat F1-circuit

Door: redactie

Rui Costa (UAE Team Emirates) heeft vandaag de derde editie van de Ronde van Abu Dhabi (WorldTour) gewonnen. Zijn leidersplaats kwam in de slotrit niet meer in gevaar. De Australiër Caleb Ewan (ORICA-Scott) sprintte op het spekgladde F1-circuit van Yas Marina naar de dagzege.

De amper 22-jarige Ewan haalde het na een etappe over 143 km in het kunstlicht van het circuit van Yas Marina (26 rondjes van 5,5 km) in een sprint voor de Brit Mark Cavendish (Dimension Data) en de Duitser André Greipel (Lotto-Soudal). Voor Ewan is het al zijn vijfde zege van het seizoen, in januari boekte hij vier spurtoverwinningen in de Tour Down Under. Door de aanhoudende regen in Abu Dhabi werd gevreesd voor valpartijen op het gladde F1-circuit, maar alle renners kwamen er zonder kleurscheuren vanaf.



Rui Costa greep gisteren de macht in Abu Dhabi door de koninginnenrit bovenop Jebel Hafeet, een 11 km lange klim, te winnen. De 30-jarige Portugees volgt op de erelijst van de Ronde van Abu Dhabi de Est Tanel Kangert op.