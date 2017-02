Delfosse wint Drome Classic in Frankrijk, Bakelants derde

Door: redactie

26/02/17 - 18u30 Bron: Belga

Jan Bakelants (archieffoto). © afp.

Sebastien Delfosse (WB Veranclassic Aqua Protect) heeft de Drome Classic (Fra/1.1) gewonnen. Onze landgenoot toonde zich na 209 kilometer de snelste voor de Franse kampioen Arthur Vichot (FDJ) en Jan Bakelants (AG2R).

De wedstrijd werd gekleurd door tal van aanvallen in de beginfase en na zo'n 15 kilometer slaagden met Gatis Smukulis (Delko Marseille-Provence KTM), Martijn Tusveld (Roompot Oranje Peloton), Kévin Lebreton (Armée de Terre), Nicolas Baldo (HP BTP-Auber 93) en onze landgenoot Jens Wallays (Sport Vlaanderen-Baloise) vijf renners erin te ontsnappen uit het peloton. Maximaal liep hun voorsprong op tot zeven minuten, daarna achtte het peloton het welletjes en was het vooral Roubaix-Lille Métropole dat het achtervolgingswerk opknapte, met later ook de steun van FDJ, AG2R en Armeé de Terre.



Toen de voorsprong van de vluchters was gezakt naar 1:30, poogden verscheidene renners in het peloton de sprong te maken. Lars Petter Nordhaug en Calvin Watson slaagden erin vooraan bij de vier resterende vluchters aan te sluiten. Veel zou het allemaal niet uitmaken, in het peloton ging het tempo de hoogte in en de vluchters werden gegrepen op zo'n 40 km van het eind. In een spannend slot zagen we heel wat aanvallen, ook Jan Bakelants roerde zich. Hij kreeg enkele meters, maar zag Delfosse terugkeren. Ook Vichot keerde terug bij het duo. In het slot wist Delfosse nog een klein gaatje te slaan en hield hij stand tot de meet, goed voor de tweede zege van het seizoen voor zijn team na eerder de overwinning van Justin Jules in de Ronde van de Provence.



Delfosse volgt op de erelijst Petr Vakoc op.