Triomfator Sagan: "Mijn grootste doel? Dat zullen we wel zien"

Met groot machtsvertoon schreef Peter Sagan vanmiddag de 69ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam. De wereldkampioen liet zich op de Oude Kwaremont niet verrassen zat ook in het slot in het juiste groepje. In de sprint had de Slovaak geen kind aan Stuyven, Rowe, Benoot en Trenin. "Vandaag was een heel ander verhaal, ik voelde me goed. Ik zat na de Kwaremont mee in het juiste groepje en door de inzet van de andere ploegen konden we voorop blijven. Dat was heel belangrijk voor het slagen van onze onderneming", zei Sagan voor de microfoon van Sporza.



"Uiteindelijk geraakte we in het slot met vijf weg en kon ik het in de sprint afmaken. Het was een vreemde en vooral heel trage sprint. Doordat Trentin al vroeg aanzette en Rowe hem meteen terugpakte, viel het tempo op 500 meter van de meet helemaal stil. Ik besloot om mijn spurt vroeg in te zetten (op 250 meter van de streep) en dat pakte goed uit. Mijn grootste doel? Dat zullen we wel zien. Het belangrijkste is om goed te blijven."