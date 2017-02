Wat een revanche: wereldkampioen Sagan sprint soeverein naar zege in Kuurne-Brussel-Kuurne, Stuyven tweede

Door: redactie

26/02/17 - 16u29 Bron: Belga

© photo news.

Peter Sagan heeft de 69ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam geschreven. De Slowaakse renner van BORA-hansgrohe haalde het na 200,7 kilometer soeverein na een sprint en is de opvolger van Jasper Stuyven - onze landgenoot die vandaag als tweede over de streep kwam. De Brit Luke Rowe finishte als derde. Zo heeft wereldkampioen Sagan, na zijn verloren sprint tegen Van Avermaet gisteren, zijn revanche één dag later al te pakken.

Voor aanvang van de start ging er naar één iemand in het bijzonder veel aandacht: 'Gouden Greg'. De winnaar van het eerste luik van het Belgisch openingsweekend stond goedgeluimd de journalisten te woord. Van Avermaet en de 194 andere renners moesten vandaag met twaalf hellingen afrekenen, dat is er eentje meer dan vorig jaar. De Onkerezeleberg maakte immers zijn intrede in het parcours. Recordhouder Tom Boonen gaf vanmorgen verstek met maagklachten en zou zo Kuurne-Brussel-Kuurne niet voor een vierde keer kunnen domineren.



Ondanks een karrevracht aan aanvallen en een bijzonder hoog tempo (het snelste schema werd geklokt op een gemiddelde van 44 km/u) bleef alles lang samen in de openingsfase van de koers. De eerste noemenswaardige afscheiding kwam er na zo'n 70km. Duchesne, Van Ginniken, Kirsch, Boivink, Gougeard én Roelandts kleurden de vlucht van de dag - op de hielen gezeten door het trio Farazijn, Cordeel en Boucher. Die laatste drie smeltten al gauw samen met de zes leiders, terwijl het peloton (eindelijk) liet begaan. Na ruim 100km koersen liep de bonus van de kopgroep op tot zo'n zes minuten. Ook het peloton maakte zich na reeds zes hellingen achter de kiezen klaar voor het zwaardere geschut: de Cote du Trieu, de Oude Kwaremont en de Kluisberg. Het kopgroepje slonk nadat Cordeel en Boucher voorin de rol moesten lossen, terwijl een stevig trio zich losrukte van het peloton. Benoot, Kung en Stybar gingen er immers met z'n drieën vandoor, op jacht naar de zeven overgebleven leiders.



Oppermachtig

De beklimming van de Oude Kwaremont eiste zijn tol en het peloton werd verdeeld in twee stukken. Het elitegroepje, met onder meer Van Avermaet en Sagan, schakelde een versnelling hoger. Zo nam de voorsprong van het kopgroepje almaar af. Na 180km volgde er een aanval van titelverdediger Stuyven. De Leuvenaar sneedt samen met Luke Rowe, Tiesj Benoot, Matteo Trentin en Peter Sagan de laatste lokale ronde aan met ongeveer een halve minuut voorsprong op de achtervolgers. Niemand deed nog een ultieme poging om een sprint te vermijden. Sagan, gisteren tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, was oppermachtig in de sprint. Stuyven moest tevreden zijn met de tweede plaats. Rowe werd derde. De top vijf werd vervolledigd door Tiesj Benoot en de Italiaan Matteo Trentin.