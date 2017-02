Vervaeke zelfkritisch na teleurstelling: "Met beide voetjes op de grond"

Nico Dick

26/02/17 - 10u25

© photo news.

Klimtalent Louis Vervaeke (23) mikte in de koninginnenrit van de Ronde van Abu Dhabi op een toptienplaats. Gewettigd, vond hij. "Want in Mallorca ging het perfect. Maar dit peloton is duidelijk van een hoger niveau. Ik heb nog wat werk voor de boeg tegen Catalonië en Baskenland, mijn grote doelen."

Louis Vervaeke bolde gisteren met een wat beteuterd gezicht over de finish op de top van de Jebel Hafeet, de col van tien kilometer die scherprechter was in de Tour of Abu Dhabi . De Oost-Vlaming had weliswaar lang aangeklampt in het peloton der favorieten, maar moest in de slotfase alsnog de rol lossen. Aangezien de verschillen klein waren, leverde hem dat niet eens een plekje in de top dertig op, laat staan de beoogde toptienstek.



"Als de toppers in slotkilometer versnelden, schoot ik er af", vertelt Vervaeke. "Ik heb maar één excuus. Net voor de klim reed ik lek, waardoor ik iets minder fris aan de Jebel Hafeet begon. Het ging meteen hard toen ik vanuit pakweg 100ste positie nog moest opschuiven. Daar verschoot ik al een ferme cartouche. Daardoor zat aanvallend koersen -wat in mijn aard ligt- er niet meer in. Het tempo lag te hoog om van die eerste cartouche te herstellen. Nu, eigenlijk wil ik me daar niet achter verschuilen. Het betekent gewoon dat ik niet goed genoeg was.é Lees ook

Speel mee: de gouden klassiekers & win 5.000 euro cash!

Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen! © belga.

Ambitie Vervaeke eindigde op een half minuutje van de top tien. "Het is kwestie van procenten, natuurlijk. Achteraf hebben we de data geanalyseerd en daaruit blijkt dat de conditie niet slecht is. Alleen is het niveau hier heel hoog. En daarvoor schiet ik duidelijk nog te kort. Zo sta ik opnieuw met beide voeten op de grond, want na Mallorca (waar hij 2de en 4de werd, red) dacht ik dat het ook hier wel los zou lopen. Zeker omdat ik na Mallorca op stage in Girona heel hard had gewerkt en me klaar achtte voor een toptienplaats. Dus ja, ik ben ontgoocheld. Anderzijds motiveert dat me om nog harder te werken. De lat moet hoger. In een peloton met Quintana, Contador, Nibali, Bardet, Dumoulin en andere klimmers zijn de plekjes in de top tien duur. Maar het is mijn ambitie om met die mannen mee te kunnen. Daarvoor train ik ook zo hard. Wat dat betreft is dit wel een goede waardemeter." © belga.

Tevreden coach Gisteravond had Vervaeke nog contact met zijn coach Stefan Van Meirhaeghe. "Hij was eigenlijk tevreden van de wattages die haalde, al merkte hij op dat ik op training ooit betere waarden liet noteren. En hij vindt ook dat ik de intensiteit op training nog wat kan opdrijven. Geen uur extra of zo, maar wel af en toe nog een blokje extra doen en de intensiteit 10 Watt hoger leggen."



De volgende doelen voor de Oost-Vlaming zijn dus Catalonië en Baskenland. "Dus ik heb nog wat tijd om beter te worden, ook al had ik hier al verwacht top te zijn. Maar Baskenland moet me nog beter liggen dan dit: iets minder lange cols, soms wat steiler. Die toppers hebben al een pak grote rondes in de benen, waardoor ze een grotere motor hebben. Dat merk je in de lange beklimmingen. Maar Baskenland kan ik wel aan en mik opnieuw op een toptienplaats." © photo: Cor Vos.