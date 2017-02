De mooiste beelden uit de Omloop gekozen door de beste wielerfotograaf uit het peloton

Door: redactie

25/02/17 - 22u28

Tim De Waele is de beste wielerfotograaf in het peloton. Hij leeft al bijna twintig jaar tussen de renners en de actie speelt zich af onder zijn neus: de Gentenaar zit meer dan 250 dagen per jaar op de moto en reist voor de koers de hele wereld rond. Dit voorjaar maakt hij na elke wedstrijd een eigenzinnige selectie van de mooiste en meest verrassende beelden. Bekijk hieronder de mooiste beelden uit de Omloop.

Dé winnaar van de Omloop. Greg Van Avermaet wint het in de sprint van Peter Sagan en wint voor het tweede jaar op rij in Gent. © TDW.

Peter Sagan in volle afdaling, gevolgd door Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet. © TDW.

De Muur van Geraardsbergen. De Canadees Guillaume Boivin geeft het beste van zichzelf om de top te bereiken. © TDW.

De ploegvoorstelling van Quick-Step Floors in het Gentse Kuipke. © TDW.

Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Justin Jules, Sep Vanmarcke en Mike Teunissen op de Molenberg. © TDW.

Peter Sagan kijkt ietwat beteuterd op het podium nadat hij in de sprint de duimen moest leggen tegen Greg Van Avermaet. © TDW.

Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke en Peter Sagan kiezen het hazenpad. © TDW.

Aan fans van Peter Sagan geen gebrek in de Omloop. De Slowaakse vlag stuwde 'de Hulk' niet naar de zege. © TDW.

Een windmolen langs de weg is het feeërieke beeld in volle finale. © TDW.

De kasseien in de Haaghoek. Aan fans duidelijk geen gebrek vandaag. © TDW.

Ook in de Ruitersstraat in Oudenaerde moeten de renners over een stevige kasseistrook. © TDW.

Tijd voor een plasje vindt Magnus Cort Nielsen. De Deen last een sanitaire stop in. © TDW.

Het peloton wordt in twee gesplitst. © TDW.