Logan Owen pakt de bloemen in Portugal

Door: redactie

25/02/17 - 19u40 Bron: Belga

© epa.

Logan Owen (Axeon Hagens Berman) heeft de vierde etappe in de Volta ao Alentejo (Por/2.1) op zijn palmares gebracht. De 21-jarige Amerikaan toonde zich na 175,8 kilometer van Alcacer do Sal naar Odemira in een massasprint sneller dan de Spanjaard Carlos Barbero (Movistar) en de Nederlander Jasper de Laat (Metec-TKH). Voor Logan is het zijn tweede profzege na een overwinning in de Ronde van Utah in 2015. Barbero blijft wel leider in het klassement. De Portugese rittenkoers eindigt zondag.



Uitslag:



1. Logan Owen (VSt/ Axeon Hagens Berman) de 175,8km in 3u58:53



2. Carlos Barbero (Spa) z.t



3. Jasper de Laat (Ned)



4. Edward Dunbar (Ier); 5. Rinaldo Nocentini (Ita); 6. Edgar Pinto (Por); 7. Jan Tratnik (Sln); 8. Evgeniy Shalunov (Rul); 9. Adrien Costa (VSt); 10. Garikoitz Bravo (Spa).



Stand:



1. Carlos Barbero (Spa/Movistar) in 16u22:13



2. Rinaldo Nocentini (Ita) op 0:17



3. Jasper De Laat (Ned) 0:23



4. Krister Hagen (Noo) 0:26; 5. Edward Dunbar (Ier) 0:27; 6. Edgar Pinto (Por) 0:29; 7. Jan Tratnik (Sln); 8. Garikoitz Bravo (Spa); 9. Logan Owen (VSt); 10. Jhonatan Narvaez (Ecu)