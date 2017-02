Sep Vanmarcke: "Sagan verpest mijn sprint..., en de zijne"

Door: Bart Audoore

Ontgoocheld, verbaasd, moe, gerustgesteld en tegelijk ook verontrust: dat waren, in die volgorde, de emoties bij Sep Vanmarcke (28) na de Omloop. "Vooraf had ik getekend voor een derde plaats", zei hij. "Maar nu voelt het als een gemiste kans."

Zat er meer in dan een podiumplek voor Vanmarcke? De kopman van Cannondale-Drapac twijfelt zelf. "Ik ging met twee snellere mannen naar de meet, dus ik kon alleen winnen als alles perfect ging. Maar ik geloofde er wel in. Vooraf wist ik niet hoe sterk ik zou zijn, maar ik voelde me steeds beter worden in de wedstrijd. En op het einde moet zo'n sprint gewoon gereden worden." Op kop beginnen Vanmarcke had een plan: zelf op kop beginnen. "Dan moesten zij me nog remonteren en maakte ik een kans", dacht hij. Alleen liep het niet zoals verwacht. "Om een of andere reden stuurde Sagan heel breed naar buiten voor de laatste bocht, daardoor kwam ik er net niet voorbij. Ik zat even vast en raakte al mijn snelheid kwijt. Dan weet je dat je verloren bent. Het was zoals een sprinter die in volle spurt aan zijn remmen moet komen: dat is ook hopeloos." Naar het waarom van het manoeuvre van Sagan had Vanmarcke het raden. "Het was verrassend. Zeker omdat hij er zijn eigen sprint ook mee verpestte."

Een paar kilometer voordien had Sagan zich nog boos gemaakt op Vanmarcke omdat hij niet meer op kop wilde komen. Had het daarmee te maken? "Ik denk het niet", zei Vanmarcke. "Ik had toen net in mijn oortje te horen gekregen dat ik de benen stil moest houden omdat de voorsprong groot genoeg was. Sagan en Van Avermaet zeiden meteen dat ik zat te linkeballen, maar zij moeten mij toch begrijpen: ik was de minst rappe van de drie. Ik denk dat mijn keuze niet onlogisch was. Ik was op weg met de wereldkampioen en de olympische kampioen, dan is het geen schande om even af te wachten. Zij rekenen mij wel bij de groten, maar ik heb nog niet de overwinningen die zij al hebben."



Klopt helemaal, Vanmarcke deed niks fout: hij verdedigde gewoon zijn eigen kansen. Tot nader order gaat hij er ook vanuit dat Sagan gewoon een foute keuze maakte. "Ik vind dat je kon zien dat hij minder parcourskennis heeft. Normaal gaat een renner dan een keer extra verkennen, maar dat heeft hij niet nodig. Sagan kan de meeste fouten simpel rechttrekken met zijn kracht."



Maar zo dicht bij de finish lukt dat natuurlijk niet meer. Mislukte sprint of niet, aan het totaalbeeld veranderde het niks meer: Sagan heeft indruk gemaakt op Vanmarcke. "Het kon hem precies niet schelen dat hij heeft verloren. Voor hem leek het wel een trainingsrit. Hij was verbluffend sterk. Beangstigend zelfs. Op een bepaald moment zat ik echt op de limiet en deed Sagan doodleuk teken om over te nemen. Tja, dan gaat dat natuurlijk niet. Ik was alleen nog bezig om het wiel niet te lossen. Ik heb op de beelden gezien dat Greg ook à bloc zat."



Geen leuk gevoel, maar tegelijk kreeg Vanmarcke de bevestiging dat hij goed bezig is. "Zo'n wedstrijd geeft ook vertrouwen. Als je niet goed bent, word je geen derde." Over zijn nieuwe ploeg leek hij redelijk tevreden. "In het begin was ik goed omringd, maar na die grote val op de Donderij moest ik even een stukje alleen doen. Gelukkig was ik sterk genoeg. We gaan daar als team nog aan werken."